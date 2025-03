¡Los memes no faltaron! Las reacciones al estreno de Amor a Ciegas, la nueva apuesta de Chilevisión - Chilevisión

Después del partido Chile-Ecuador, Chilevisión estrenó el primer capítulo del nuevo programa conducido por Cristián Riquelme. Los televidentes siguieron minuto a minuto las citas de los participantes.

Chilevisión estrenó este martes el primer capítulo de Amor a Ciegas, un programa de citas que reúne a participantes de diversas edades.

El debut presentó a personajes peculiares, como una tiktoker de 60 años, un imitador de Maluma y un joven comparado con David Bisbal. Bajo la conducción de Cristián Riquelme, el "dating show" rápidamente captó la atención del público.

En la red social X, el hashtag #AmorACiegasCHV se convirtió en tendencia, reflejando la intensa interacción de los espectadores, quienes comentaron cada momento del episodio en tiempo real.

Reacciones al estreno de Amor a Ciegas

Los televidentes no tardaron en reaccionar con memes y divertidos comentarios, comparando el programa con clásicos de la televisión chilena como Manos al Fuego y Espías del Amor.

Además, algunos usuarios encontraron similitudes entre los participantes y figuras del espectáculo, mencionando nombres como Eva Gómez, Daniela Chávez, Naya Fácil y Emeterio Ureta.

El programa reúne a una varias personas que no se conocen para que vivan una cita a ciegas. Al final del encuentro, se les pregunta si desean una segunda cita o no. Si ambos dicen sí, es un match, pero basta con que uno de ellos diga no para que ésta no se realice.

Los encuentros se llevan a cabo en el restaurante del reconocido chef francés Yan Yvinn, quien también tiene apariciones especiales a lo largo del programa.

Tiene un aire no se a quien … Eva Gómez ? Se parece #AmorACiegasCHV pic.twitter.com/VTiw2ndyms — Luigi (@LuisVegaCortes) March 26, 2025

Cuando te muestran las fotos prohibidas #amoraciegaschv pic.twitter.com/NumrNtG963 — Ramiro (@reporteropop) March 26, 2025

Quiero ver un amor real como el de Cari y Edmundo 😄🙃.#AmorACiegasCHV. pic.twitter.com/96F8aMDeJb — Tamara Toro Soy del 56% ex 38% 🇨🇱✊🏻 (@Tj_Toro9) March 26, 2025

Wuajajajajaque bizarro el programa pero no puedo dejar de verlo porque no paro de reír #AmorACiegasCHV pic.twitter.com/mqr42lYjFB — 🌸Nani (@Dani_RCorvalan) March 26, 2025

No tendría una segunda cita #AmorACiegasCHV pic.twitter.com/Ed7OTxQYbh — La Ceci de Wiser™ (@CeciWiser) March 26, 2025

Vergüenza nacional que al final uno diga "si quiero una 2° cita" y el otro diga que NO... JAJAJAJA#AmorACiegasCHV pic.twitter.com/0wuomziWFi — Hola:p (@CaroCzC) March 26, 2025

Oye pero... pic.twitter.com/jf2AOd1rGL — Oscar J.O (@oscarjjo) March 26, 2025

"robarme la luna, querer robarme tu corazón"#AmorACiegasCHV pic.twitter.com/QW9arW33Rp — xia 🌸 -8 (@0x1lovesakura) March 26, 2025

Pensé que era la Eva Gómez wn 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xKbvrkGhzv — 🦋🌳Mary🌳🦋 (@MariaMary_84) March 26, 2025

Después de casi morir de un infarto con el partido… ver esto me revivió mi lado pelador que ralajante jajaaaa #AmorACiegasCHV pic.twitter.com/2N4wNxpRJK — Pao (@profmatpao) March 26, 2025

