“Me enteré por mi hija”: Rubí Galusky podría enfrentar a la justicia tras acusación contra exseremi - Chilevisión

En mayo de este año, la ex chica reality publicó un video donde dijo que habría sido víctima de un supuesto acoso por parte del otrora seremi de Obras Públicas de Atacama, Alfredo Campbell, lo que él descartó. La mujer terminó bajando la publicación.

Alfredo Campbell, ex seremi de Obras Públicas de Atacama, interpuso una demanda en contra de Camila Alejandra Briceño Ewert, más conocida en el mundo de los realities chilenos como Rubí Galusky.

La acción judicial surge luego que la ex chica reality difundiera acusaciones contra Campbell a través de su cuenta de Instagram, donde dijo que habría sido una supuesta víctima de acoso por parte del ex funcionario público.

"Hola, gente. Quiero dejar súper claro que este hombre que está aquí en la foto, Alfredo Campbell Aguilar, no para de acosarme y temo por mi vida", dijo Rubí en un video publicado en sus historias.

Habla ex seremi por demanda contra Rubí Galusky

En declaraciones consignadas por Atacama Noticias, Alfredo Campbell explicó que tomó conocimiento de esta situación el lunes 12 de mayo, luego de regresar a Copiapó tras celebrar con su familia el Día de la Madre.

“Me enteré por mi hija de una publicación en redes sociales donde se me imputan hechos absolutamente falsos, que dañan gravemente mi honra y mi dignidad”, declaró.

Asimismo, detalló que “presentamos una querella por injurias graves con publicidad, porque lo que esta persona ha difundido es inaceptable y atenta directamente contra mi reputación, tanto a nivel personal como profesional”.

“Nunca antes había pasado por algo así. Me ha afectado emocionalmente, me ha generado conflictos en mi ambiente laboral y social, y me he visto en la necesidad de dar explicaciones por algo que jamás he hecho”, agregó.

La querella subraya que, si bien el video fue eliminado, estuvo disponible el tiempo suficiente como para volverse viral en redes sociales, lo que habría incrementado el perjuicio hacia la reputación del exfuncionario.

Cabe mencionar que Campbell se ha desempeñado como director regional de Vialidad entre los años 2011 y 2014, y luego asumió como Seremi del MOP en Atacama desde 2018 hasta 2022.