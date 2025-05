“Me duele el alma”: Hija de Teresita Reyes lanzará libro en su honor y compartió extractos - Chilevisión

En el texto que publicó Teresita Giacaman relata sus emociones tras la muerte de su madre, pero también las situaciones que tuvo que vivir antes de que Teresita Reyes falleciera.

Tras el fallecimiento de Teresita Reyes, su hija, Teresita Giacaman, anunció este lunes que comenzó a escribirle un libro y reveló los primeros párrafos.

El extracto publicado refleja el sentir de la periodista tras la muerte de su madre, las emociones que la invaden y las situaciones que ha tenido que enfrentar durante los últimos días.

"Me duele el alma"

"Es mi segundo despertar sin ti. Pareciera que el cielo aguantó su llanto lo máximo posible para que pudiéramos despedirte como te merecías", señala el escrito que publicó Teresita Giacaman en su cuenta de Instagram.

El texto corresponde a la primera pieza del libro que escribirá en honor a su madre, Teresita Reyes, quien falleció el pasado 24 de mayo producto de un cáncer mandibular que trajo problemas en su corazón y riñón.

El libro comienza relatando un sueño que Giacaman tuvo y aunque en un comienzo le parece todo muy confuso, luego termina relacionado los hechos a la estadía de Reyes en la clínica, cuyo edificio se derrumbaba y le causaba desesperación.

VER MÁS SOBRE TERESITA REYES

"Mamita, estoy acostada, y la dirección de tu pieza me sigue pulsando. Los oídos buscan captar mi nombre, fuerte y con volumen para que yo te escuche. Pero no encuentran nada, ni siquiera un rastro, un dibujo por donde solía viajar", relató Giacaman.

En esa misma línea, agregó: "Mamita, no me quiero levantar, porque sé que cuando baje por las escaleras de mi cabaña voy a mirar por tu ventana, como siempre, para saber cómo estás. Pero no vas a estar".

Teresita confesó que escribir esta pieza le ayudó a vivir el duelo por la pérdida de su madre, por lo que también contiene las emociones que ha atravesado durante estos días.

"Ese conjunto de tu presencia nunca más estará, por eso me duele el alma abrir la puerta de mi casa y bajar", sinceró Giacaman.

Finalmente, la periodista concluyó: "Lágrimas corren a la velocidad de mis dedos, y en el pecho hay un hueco. Las montañas están borradas por el blanco llanto que cae por ti, porque hoy todo el mundo llora por ti".

Revisa la publicación de Instagram: