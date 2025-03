“Me cambió la perspectiva de la vida”: Máximo Menem asumió importante desafío - Chilevisión

A 7 años de su diagnóstico de cáncer, Máximo Menem Bolocco asumió este cargo con la intención de acompañar, orientar y realizar campañas que ayuden a la detección temprana, sobre todo en casos pediátricos.

Este domingo, Máximo Menem Bolocco anunció que asumirá como miembro del consejo asesor y vocero juvenil en cáncer y salud de la Fundación CARE, un proyecto que inició su madre, Cecilia Bolocco, para ayudar a pacientes oncológicos.

Todo comenzó hace siete años cuando Máximo fue diagnosticado con un tumor cerebral, por lo que ahora su rol está centrado en acompañar, orientar y realizar campañas de detección temprana, sobre todo en casos pediátricos.

Máximo Menem asumió importante desafío

"No es que agradezca lo que me paso, pero sí me cambió la perspectiva de la vida. Yo, cada día que me despierto, doy gracias de estar acá, de tener a mi familia y amigos sanos. Agradezco poder caminar, correr, ver, oler", comentó Máximo en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Cuando te dan este diagnóstico, nadie sabe qué hacer. Entonces ahí está la fundación para básicamente orientar a la gente".

Por otro lado, Menem destacó el trabajo que ha hecho su madre a lo largo de los años con esta fundación: "Imagínate lo orgulloso que estoy. Es impactante toda la dedicación que le pone".

Máximo hizo énfasis en la importancia de la detección temprana y comentó que le toca controlarse una vez al año. Dentro de su rol está la difusión de datos que ayuden a cumplir este objetivo.

Respecto al proceso que atravesó, Máximo comentó que "en mi caso, sentí dolor de cabeza en la zona de atrás de los ojos, pero sólo en la mañana. Fui a la clínica diez veces, me decían que era migraña y de vuelta a la casa".

"Hasta que un día, después de vomitar en la mañana, estaba en la clínica y me iban a mandar de vuelta a la casa. Y mi mamá dijo es la décima vez que venimos, háganle un examen. Ahí me apareció un tumor del porte de una pelota de tenis en la cabeza", cerró.