“Me incrusté en la puerta”: Lady Ganga causó preocupación tras accidente camino al gimnasio - Chilevisión

10/08/2025 10:18

“Me incrusté en la puerta”: Lady Ganga causó preocupación tras accidente camino al gimnasio

"La persona sí paró", aclaró la periodista, quien mantiene una molestia en su tobillo que se encuentra monitoreando.

Publicado por CHV Noticias

Lady Ganga causó preocupación entre sus seguidores este sábado al revelar que fue atropellada mientras andaba en su bicicleta.

La periodista se encontraba camino al gimnasio cuando fue impactada por un conductor que la asistió; sin embargo, el impacto le dejó una molestia en el tobillo que está monitoreando.

¿Qué dijo Lady Ganga?

"Estoy bien, ya estoy en mi casa (…) yo los sábados estoy yendo a entrenar. Entonces, entonces hoy día se me ocurre irme en bicicleta", comenzó explicando Lady Ganga en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "En la mañana me atropellaron en la bicicleta, dos cuadras antes de llegar al gimnasio. Estoy bien y ya en mi casa, más asustada que machucada".

La periodista hizo hincapié en la importancia de utilizar protecciones y recalcó que las utiliza cada vez que se transporta en bicicleta, así como también está pendiente a las señales de tránsito: "Uno tiene que ser precavido, y hasta que me llegó el día", comentó.

Lady Ganga explicó que el accidente ocurrió cuando "una persona dobló en una de esas calles chicas hacia avenida Vitacura, dobló sin mirar, no me vio. Yo venía directamente hacia su auto, traté de esquivarla, no pude y ahí fue donde me incrusté en la puerta del auto (…) Me pegué un poco en el codo, en el tuto y ahí me caí. Menos mal que no venía nadie de atrás".

"La persona sí paró, es muy loca la adrenalina de lo que pasa en el segundo porque yo al tiro me paré, agarré mi bicicleta, tiré unas puteadas y me senté en la esquina mientras esta persona se bajaba", aclaró la periodista.

Sin embargo, las secuelas llegaron una vez que el impacto pasó: "Me senté en el piso y me empezó a tiritar todo el cuerpo, me puse súper nerviosa, me asusté mucho, pero me ayudaron unas personas que estaban por ahí", detalló.

Finalmente, Lady Ganga expuso que siente molestia en el tobillo, pero se encuentra descansando y monitoreando la situación para determinar si pedirá ayuda profesional.

Revisa la publicación de Instagram:

