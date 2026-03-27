Más de $1.5 millones: Revelan lujoso regalo de Jorge Valdivia a su nueva pareja

El exfutbolista habría organizado la celebración del cumpleaños de su actual pareja, Priscilla “Titi” Armenakis.

Jorge Valdivia volvió a llamar la atención en el mundo del espectáculo tras sorprender a su actual pareja, Priscilla “Titi” Armenakis, con un lujoso regalo de cumpleaños.

De acuerdo a información revelada por Cecilia Gutierrez, el exfutbolista, conocido tanto por su talento dentro de la cancha como por sus mediáticas relaciones amorosas, decidió celebrar la fecha en su casa y obsequiar una preciada joya.

Lo anterior, a solo semanas de que el ex de Daniela Aránguiz confirmara esta nueva relación en redes, en medio de un proceso judicial por acusaciones de abuso y agresión sexual en su contra.





Hasta 1.5 millones: El lujoso regalo de Jorge Valdivia a su actual pareja

Tras la revelación, el equipo de Plan Perfecto de Chilevisión investigó este lujoso regalo que se trataría de una joya de alta gama.

Una pieza, que según detalló PP, costaría cerca de $1.5 millones y sería un regalo común que Jorge le habría hecho a sus parejas anteriores.

Por lo que se puede ver en las imágenes, el collar estaría elaborado en base a diamantes y su fabricación podría ser de platino u oro blanco.