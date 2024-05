María José Prieto destacó a Cristián Campos en Día de la Madre: “La suerte de tener un compañero...” - Chilevisión

La actriz dedicó un sentido mensaje a todas las mamás y realizó una reflexión en torno a las labores de crianza compartida. Fue así como destacó a su esposo y lo tachó como "cosa rara aún en este siglo".

La actriz María José Prieto compartió una reflexión en torno a la maternidad durante el Día de la Madre y aprovechó la instancia para destacar a su esposo, el también actor Cristián Campos, en las labores de crianza de su hija.

Se trata de palabras que generan eco en medio de las acusaciones por abuso sexual que pesan contra el intérprete y que remecieron al país, dado que la denuncia fue presentada por su otrora hijasta, Raffaella Di Girólamo.

"Tengo la suerte de tener..."

En cuanto a esta dedicatoria, Prieto hizo énfasis en que "me siento una mujer afortunada no sólo por tener la experiencia de ser madre, sino también por tener una hija exquisita, generosa y sana a mi lado".

"Hoy abrazo de corazón a todas esas mamás que no pueden estar con su hij@s , y a todos esos hij@s que quisieran estar con su mamá pero el destino no lo quiso... y a todas las que intentaron tenerlos, pero no pudieron", continuó.

Fue así como hizo mención a Campos, afirmando que "tengo la suerte de tener también un compañero a la par en las labores de crianza y domésticas, cosa rara aún en este siglo".

El mensaje de Cristián Campos

Continuando en el contexto del Día de la Madre, Cristián Campos también acudió a las redes para hacer mención a Prieto y su madre.

"Feliz día a las mejores", escribió en el post que cuenta con una foto de su esposa y su hija, y otra de su propia madre.

Una publicación que fue comentada por María José, respondiendo un "te amamos"; de esa manera, se ratifica la unidad que mantiene esta familia en medio de las graves acusaciones de índole sexual.