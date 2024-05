Luis Slimming volvió a los escenarios tras dura pérdida familiar: “No sabía si hacerlo” - Chilevisión

El comediante Luis Slimming se presentó el pasado fin de semana en Chillán y Linares, sus primeros shows después de una compleja semana familiar.

Luis Slimming volvió este fin de semana a los escenarios, a pocos días de haber comunicado una lamentable pérdida familiar.

El pasado 20 de mayo, el comediante confirmó el triste fallecimiento de su madre, Norma Castillo, por medio de una breve y sentida publicación en su cuenta de Instagram.

VER MÁS SOBRE LUIS SLIMMING

"Buen viaje, mamita linda", escribió en este momento el triunfador de Viña 2024, acompañado de una antigua fotografía junto a su progenitora.

Debido a lo anterior, Slimming pausó sus actividades habituales, como las grabaciones del podcast El Sentido del Humor y anunció modificaciones en algunas fechas en regiones.

El regreso a los escenarios de Luis Slimming

El pasado fin de semana, el también guionista se presentó con dos shows en Chillán y Linares, siendo sus primeras funciones después una compleja semana familiar.

A través de Instagram, el comediante compartió imágenes de sus presentaciones y explicó por qué decidió volver a los escenarios a pesar del luto.

"No sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos", señaló en un post.

"Agradecer a mi equipo, a mi amigo Marcelo (Valverde), que me ha bancado", continuó después.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asimismo, agradeció especialmente el apoyo de su esposa Ana Pulgar y su hija Mathilda. "Estuvieron conmigo apoyándome siempre. Las amo mucho y gracias por acompañarme", señaló.

La publicación generó la inmediata reacción de seguidores y colegas como Pedro Ruminot, Pamela Leiva y Rodrigo Salinas, entre otros.

Revisa el post acá: