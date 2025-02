Luciana Echeverría se desmarca de la RACH tras polémico discurso de Gonzalo Valenzuela - Chilevisión

Una de las fundadoras de la RACH se pronunció sobre las denuncias falsas y cómo estas dañan la credibilidad de las verdaderas víctimas.

La actriz chilena, Luciana Echeverría, una de las fundadoras de la Red de Actrices Chilenas, se pronunció tras el discurso de Gonzalo Valenzuela sobre la funa a Roberto Farías por parte de una colega.

En este sentido, expresó su molestia con las denuncias falsas y cómo estas afectan en la lucha feminista y, más directamente, a las verdaderas víctimas de violencia.

Recordemos que en el 2018, Catalina Bianchi denunció a Farías por intento de violación y acoso sexual, denuncia que no pudo ser acreditada por falta de antecedentes, dejando a Roberto absuelto en el 2020.

¿Qué dijo Luciana Echeverría tras el discurso de Gonzalo Valenzuela?

“Quiero aclarar que hace años ya no pertenezco a la red. Sin embargo, siento la necesidad de abordar un tema importante. Las acciones como denuncias o ´funas´ que ocurren en silencio no solo debilitan la lucha feminista, sino que también perjudican directamente a las víctimas cuando se enfrentan al sistema judicial, ya que esto afecta a su credibilidad”, partió diciendo Luciana en sus historias de Instagram.

Sobre la misma, declaró que sus palabras no son "un intento de ‘defender a los hombres’ como podría interpretarse (...) mi intención es erradicar el fascismo interno que se disfraza de humanidad (…) quiero ser honesta en mi perspectiva y hacerme cargo de ser parte de las fundadoras de red de actrices chilenas".

Respecto a los dichos de Gonzalo Valenzuela sobre un grupo de actrices, reflexionó: "Fui una de las fundadoras de la RACH, de la cual ya no formo parte ni represento. Siento que es necesario un autoanálisis en torno a como se presenta a las 'víctimas de violencia' (…) ¿Se sienten realmente representantes de todas las actrices chilenas? Yo, siendo fundadora, no me siento representada hoy"

“Una de las frases que me hace reflexionar es ‘yo te creo’ y sus consecuencias. Recuerda que una de mis compañeras dijo: ‘Prefiero apoyar a una supuesta víctima y equivocarme que defender a un violador’ (…) Es lamentable y cierto que, así como existen las funas, también hay falsas denuncias. Ignorar esto sería irreal, Más triste aún es que estas acciones, verificadas con el tiempo, pueden hacer que se pierda la credibilidad cuando realmente una mujer es víctima de violencia”, agregó.

A modo de cierre, enfatizó: "Todos cometemos errores, y no quiero quedarme callada ante algo que me parece fundamental. Por eso invito a replantear nuestras acciones para que la lucha feminista no se convierta en un descriterio humano".

Revisa AQUÍ la declaración completa de Luciana Echeverría: