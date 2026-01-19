 Lola Melnyck confirma grave problema de salud en Brasil: “Efectivamente, tuve un infarto” - Chilevisión
19/01/2026 16:44

Lola Melnyck confirma grave problema de salud en Brasil: “Efectivamente, tuve un infarto”

Durante las últimas horas la modelo confirmó a través de un video el infarto que sufrió. También agradeció las muestras de preocupación.

Lola Melnyck, quien lleva varios años radicada en Brasil, confirmó la grave noticia que había circulado hace unos pocos días y que indicaba que había sufrido un infarto. 

Dicha información la entregó Claudia Schmitd en TV+. "Pude conversar con la persona que maneja sus redes sociales. Me cuenta muy breve que Lola habría tenido en diciembre o fines de diciembre una situación similar. No habría llegado a ser un infarto en aquel minuto, pero ahora se repite la situación".

Lola Melnyck confirma que sufrió infarto

Durante las últimas horas la información fue confirmada por la misma Melnyck, quien le envió un video a Schmitd y la panelista lo compartió en su Instagram. 

"Muchísimas gracias por tu preocupación, sé que estuviste en contacto con la agencia de comunicación que yo tengo. También supe que divulgaste eso en Chile, lo que me pasó, gracias amiga", partió declarando la modelo para luego agregar.

"Estoy mucho mejor. Efectivamente, tuve un infarto, pero ya estoy con los controles de los médicos. Ya estoy mucho mejor, y en casa... Ya fui liberada", agregó. 

Publicidad

