Lola Melnick se desahogará sobre su batalla legal con Laura Landaeta: “Cómo esta gente se atreve...” - Chilevisión

La modelo ucraniana hablará con Diana Bolocco sobre su disputa legal con la periodista Laura Landaeta, la cual falló a favor de la comunicadora.

Lola Melnick dirá presente en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, el programa conducido por Diana Bolocco que también contará con la participación de Ignacio “La Jaula” Bahamondes y Faloon Larraguibel.

La modelo ucraniana se referirá al problema judicial que enfrenta con la periodista Laura Landaeta, quien en su momento la calificó como scort y la acusó de estafar a adultos mayores en Argentina, causa judicial que finalmente ganó la comunicadora.

"Cuando uno siente y sabe que tiene razón, se siente tranquilo”

La exintegrante de Morandé con Compañía abordará en profundidad lo que vivió durante la audiencia realizada el martes y miércoles de la semana pasada.

“Yo pensé que iría a sentirme mucho peor, pero estoy súper tranquila porque cuando uno siente y sabe que tiene razón, como yo, se siente tranquilo”, expondrá en el espacio de Chilevisión, a raíz del fallo dictado por la jueza.

Y en esa misma línea: “durante estos dos días yo creo que viví todas las emociones que te puedas imaginar... Rabia, frustración, yo llegué a temblar de nerviosa. Más que de nerviosa, de rabia al decir ¿cómo estoy escuchando todas estas mentiras?, ¿cómo estoy escuchando todo esto y está siendo impune?, ¿cómo esta gente se atreve a mentir tanto frente a un magistrado?“.

También abordará el resultado desfavorable del proceso, tras haber presentado una querella por injurias graves y reiteradas.

“Me parece bastante peligroso, porque esto convierte a todos los periodistas de Chile en impunes, o sea, no se les puede querellar contra ellos, no se puede hacer justicia frente a algo, no se les pide que entreguen pruebas, no se les puede pedir que presenten las fuentes, no se les puede exigir absolutamente nada”, indicará.

