“Lo grande que estás...”: Américo emocionó al publicar tierna foto con su hija por su cumpleaños 14 - Chilevisión

El intérprete nacional fue hasta su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje dedicado su hija adolescente, quien recientemente cumplió 14 años.

Tras su exitosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué, Américo se tomó un minuto en sus redes sociales para enviar una sentida y especial dedicatoria a una integrante de su familia.

Se trató de su hija Dominga, quien nació fruto de su relación con la cantante María Teresa Órdenes y recientemente cumplió 14 años, por lo que el artista no quiso ocultar su emoción.

"Feliz cumpleaños, tesoro mío. Me cuesta creer lo grande y hermosa que estás", escribió el intérprete de Te Vas, a lo que complementó con un tierno deseo. “Que Dios te bendiga y te proteja por siempre, mi Domi”.

En una de las fotografías que compartió en Instagram aparecen ambos, Américo y su hija, posando frente a una cámara, en lo que parece ser el backstage de un show. En otra, en tanto, aparece Domi sonriendo.

La publicación rápidamente obtuvo miles de likes y generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes felicitaron a la adolescente en su día especial.

María Teresa, quien terminó su matrimonio con el cantante en 2023, también se sumó a lus saludos al dedicar un breve mensaje: "Feliz cumpleaños a la niña de mi vida. Solo sé feliz", expresó.

Mira las historias a continuación: