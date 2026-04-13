“Lo estuve escuchando”: La feroz parada de carros de Tanza Varela a Claudio Valdivia en su regreso a Fiebre de Baile

La pareja tuvo una breve relación amorosa en el año 2011 al interior de un reality; sin embargo, mantienen el cariño y el respeto hasta el día de hoy.

Este domingo Claudio Valdivia regresó a Fiebre de Baile y recibió una feroz parada de carros por parte de Tanza Varela, su expareja.

La dupla tuvo una relación amorosa en el año 2011 tras conocerse en un reality, pero la situación no prosperó al salir del encierro. Desde aquel entonces han mantenido una relación cordial y de respeto.





¿Qué dijo Tanza Varela?

Tanza estuvo en el público para ver a su amiga, Trinidad Cerda, y sentenció: “Por favor, que Claudio Valdivia no ande diciendo que yo lo vine a ver a él porque yo estoy casada, muy bien casada”.

En el backstage, Claudio se lo tomó con humor y, entre risas, hizo un corazón con sus manos frente a la cámara, enfatizando el cariño que ambos mantienen a pesar del tiempo.

En esa misma línea, Varela agregó: “Ahí lo estuvo escuchando: ‘Ah, me viniste a ver a mí'”.

Al respecto, Diana comentó: “¿Cuando baile, te vas a tapar los ojos?”, y Tanza contestó: “No, pero para nada, maravilloso ver a mi ex aquí bailando”.

Finalmente, el participante de Fiebre de Baile le envió corazones coreanos frente a la cámara demostrando que el cariño se mantiene a pesar de los años.

Revive el momento: