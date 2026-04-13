“Yo mando”: Claudio Valdivia confirmó romance con Disley Ramos y reveló escena de celos en Fiebre de Baile

Disley explicó las razones por las cuales el equipo de Fiebre de Baile no fue invitado al cumpleaños de Claudio Valdivia el fin de semana.

Este domingo, Claudio Valdivia confirmó que está viviendo un romance con Disley Ramos, el cual aún no ha podido ser formalizado.

La situación se generó luego de que Juan Pablo Queraltó le recriminara a Valdivia que los integrantes de Fiebre de Baile no fuesen invitados a su cumpleaños.





Claudio Valdivia y Disley Ramos están en un romance

En ese momento, Valdivia explicó que Disley estaba a cargo de las invitaciones, a lo que Ramos contestó: “Igual está bien que yo haya decidido, porque de aquí en adelante tiene que saber que yo mando”.

La situación generó revuelo y, tras el primer baile de Claudio, el jurado mencionó que la pareja fue vista a los besos durante el cumpleaños: “Estoy tratando de conquistarla a ella, a Disley, sí”, señaló Valdivia.

Sin embargo, agregó que la influencer “está muy concentrada en la competencia de Fiebre de Baile, no más. No hay cómo sacarla de ahí”.

Disley se mostró nerviosa respecto de la confesión, por lo que Valdivia aprovechó la instancia para desclasificar un tenso momento que se vivió en el backstage, dado que la bailarina acompañante de Claudio, Pia Weidmann, es su expareja.

“Sentí que le dio celos, no sé, es lo que yo sentí y fue como: ‘Es una buena señal'”, concluyó Valdivia sin entrar en mayores detalles.