“Lo di todo hasta el final”: Famosa se despidió entre lágrimas al ser eliminada de Fiebre de Baile - Chilevisión

Este miércoles, el estelar de Chilevisión vivió una tensa noche de eliminación en plena recta final. Una querida participante dijo adiós al programa para siempre.

Fiebre de Baile entró de lleno en su recta final y este miércoles se vivió una compleja noche de eliminación, donde una participante abandonó la competencia para siempre.

Se trata de la influencer venezolana Carlyn Romero, quien volvió al programa tras el repechaje.

La concursante jugó su última carta al ritmo de Si antes te hubiera conocido de Karol G, en compañía de su bailarín Rodrigo Canobra.

Sin embargo, su presentación no convenció al jurado y obtuvo 19 puntos parciales, quedando en la zona de peligro junto a Cata Days.

Carlyn Romero habla tras eliminación de Fiebre de Baile

En conversación con Claudio Michaux en el react del estelar, Carlyn Romero se sinceró y apuntó a uno de los argumentos de Raquel Argandoña en su evaluación, donde la instó a "salir de su zona de confort".

"No tengo palabras, siento que hay muchas son injustas. Siento que mi evolución ha sido muy buena en este programa", afirmó visiblemente emocionada.

"¿Sientes que el resultado debía ser otro?", preguntó Michaux, a lo que ella respondió: "Totalmente, hay dos lift que nunca había hecho y necesita mucho esfuerzo, eso no lo notaron".

"No resaltaron la diversidad de ritmos que he bailado a lo largo de la competencia (...) Yo estoy feliz porque lo di todo hasta el final", agregó.