“Lloro de rabia y pena”: Chriss Mc Millan se someterá a compleja cirugía por nervios cervicales - Chilevisión

Antes del diagnóstico, la periodista sintió dolores intensos de cabeza, vómitos, desmayos, contracturas extremas en el cuello y la pérdida de movilidad en su brazo derecho.

La periodista Chriss Mc Millan dio a conocer a través de redes sociales que debió ser sometida a una neurocirugía de columna luego de un duro diagnóstico que vino tras molestos síntomas en su cuerpo.

Entre ellos, según reveló en su cuenta de Instagram, sintió dolores intensos de cabeza, vómitos, desmayos, contracturas extremas en el cuello y la pérdida de movilidad en su brazo derecho.

Por esta razon decidió realizarse unos exámenes que finalmente confirmaron la gravedad, pues estos arrojaron que sus nervios cervicales estaban estrangulados y que necesitaba una operación de urgencia, la cual incluía una prótesis.

Mientras esperaba el procedimiento los síntomas se agravaron, pues el dolor se extendió hacia la espalda y su cintura, lo que terminó afectando su sensibilidad y el movimiento de sus piernas.

“Hoy jueves 7 de agosto, con susto, me someto a una primera neurocirugía de columna, sabiendo que vendrá una segunda (lumbar) para eliminar los dolores y recuperar la movilidad y fuerza de mis extremidades”, escribió en la red social.

Luego, reflexionó: “Debo parar, jamás retroceder. No voy a mentir, lloro de rabia, pena, impotencia y dolor. Aún no lo asumo del todo, pero no es el fin. Me rearmo de nuevo por mí, por mis amores, por mi vocación y pasiones”.