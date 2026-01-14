 Le rompieron el corazón a Rai Cerda: Integrante de Fiebre de Baile abandonó la competencia - Chilevisión
14/01/2026 07:29

Le rompieron el corazón a Rai Cerda: Integrante de Fiebre de Baile abandonó la competencia

La noticia tomó por sorpresa al competidor en vivo en el programa de baile de Chilevisión. Tras su presentación por el mejor de la semana, se tomó unos minutos para dedicarle emotivas palabras a su compañera.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Raimundo Cerda vivió un emotivo momento la noche del martes en Fiebre de Baile con la sorpresiva noticia de la partida de una integrante del programa. 

El exparticipante de Gran Hermano salió a la pista de baile en busca de ser el mejor de la semana y se robó las miradas con una coreografía al ritmo de Justin Timberlake en la que el jurado destacó su gran avance. 

Sin embargo, tuvo un momento amargo ya que le tocó despedir a Daniela Aravena, la bailarina que lo acompañó durante todo el estelar.

“Tengo algo triste que contar: la Dani se me va... Fue nuestro último baile”, reveló, visiblemente emocionado.

La despedida de la bailarina de Rai Cerda

La propia bailarina reveló la razón detrás de su partida y explicó que se trata de una obligación que tenía pactada con anterioridad. 

Tengo un compromiso y no puedo faltar. Tengo un compromiso desde antes del programa, esto se extendió… Fue difícil porque volvimos del repechaje con Rai y volvió otra persona, crecimos juntos”, detalló. 

Finalmente, Aravena tuvo palabras para agradecer el tiempo compartido junto a Raimundo Cerda a lo largo de la competencia de Fiebre de Baile.

“Si bien somos diferentes, siento que nos complementamos bien. Lo admiro mucho, es un caballero y tienes una amiga acá”, agregó para luego fundirse en un abrazo con su compañero. 

