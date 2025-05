La historia detrás del icónico desnudo de Teresita Reyes en Machos: “Estaba con la guata apretada” - Chilevisión

La escena marcó 45 puntos de rating, convirtiéndose en un antes y un después en la carrera de la actriz.

Teresita Reyes murió este sábado a sus 75 años, luego de sufrir complicaciones en medio de sus quimioterapias para tratar un agresivo cáncer.

La actriz participó en más de 20 teleseries. Sin embargo, fue una en particular la que marcó un hito en su carrera.

Teresita al desnudo

Corría el año 2003 y Reyes interpretaba a la querida nana Imelda Robles en la teleserie Machos.

En la telenovela, la actriz protagonizó un icónico desnudo, el cual pasó a ser parte de la cultura popular chilena, marcando 45 puntos de rating y siendo portada de varios diarios.

Sin embargo, Teresita no lo quería hacer, por su familia, y por vergüenza. En ese entonces, pesaba 117 kilos: “Cuando llegué ese día a la grabación estaba con la guata apretada, con decirte que lo hice tan mal al primer intento”.

Herval le dice: “Si vas a sufrir así, no vamos a hacer ninguna cuestión, Teresita. Y a mí me picó esa cosa de actriz, y me dije, ¡tienes que ser capaz weo...!”.

Luego de esta escena, la actriz contó que "comenzaron a invitarme a programas estelares, como Vértigo y otros más, fue una gran época".

Mientras seguía grabando la teleserie, fue invitada al programa Diagnóstico, donde aceptó participar para ser operada, le hicieron una banda gástrica con la que logró adelgazar hasta los 75 kilos.

A pesar del impacto que tuvo en la cultura general, Teresita cuenta que cuando la llamó Herval Abreu para la teleserie Machos, le dijo: “De nuevo me vas a dar el papel de nana”.

Herval señaló que a Teresita no le gustó mucho la idea, pero después de conocer bien el papel y darse cuenta de que, más que nana, iba a ser la otra mamá de los Machos, le gustó.