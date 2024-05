Kel Calderón compartió conmovedor recuerdo con Claudio Iturra: “Las fotos se explican solas” - Chilevisión

A través de Instagram, la influencer recordó una de las tantas aventuras que vivió con su amigo Claudio Iturra, a casi una semana del inesperado fallecimiento.

A casi una semana del fallecimiento de Claudio Iturra, Kel Calderón conmovió a sus seguidores tras compartir un recuerdo con el aventurero periodista.

A través de su cuenta de Instagram, Calderón reposteó una publicación de 2020 cuadno viajó junto al fallecido comunicador a Torres del Paine.

"Creo que las fotos se explican solas", partió diciendo la influencer en dicho post, agregando después que "nada se compara a almorzar sentados en la tierra mirando un glaciar enorme mientras se desprenden pedazos de hielo milenario con un ruido estremecedor a sólo metros de ti".

En la misma publicación, Kel afirmó que "con Claudio Iturra nos une el amor por las aventuras", aunque reconoció que en un momento sintió que no era lo suyo.

"La verdad es que yo lo había olvidado por un tiempo, pensando que era algo de un otro y que no tenía tanto que ver conmigo, pero ahora, en estos viajes he vuelto a descubrir eso que me hacía tanta falta y que me hace tan feliz a mí", explicó.

Finalmente, la celebridad sostuvo que "no hay nada más lindo que coleccionar este tipo de recuerdos".

