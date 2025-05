“Ojalá los doctores...”: Karla Melo arremetió contra personal de salud tras estresante momento - Chilevisión

La actriz utilizó sus redes sociales para contar la dura experiencia que tuvo en la clínica a cargo de su recuperación.

Karla Melo actualizó su estado de salud e hizo un reclamo en sus redes sociales hacia el personal de salud a cargo de su tratamiento.

La actriz había sido diagnosticada con cáncer de mama, sin embargo, hace menos de un mes el tumor desapareció de su cuerpo tras la quimioterapia, pero aún debe realizarse algunos exámenes de chequeo y seguimiento.

En ese contexto, la artista señaló que recibió un llamado de la clínica, el cual la dejó bastante afectada.

El descargo de Karla Melo

“Ustedes saben que ya no hay un tumor en mi cuerpo, y pasa que hoy me llaman de la clínica para decirme: ‘Karla, la doctora tiene algunas dudas, ¿puedes venir? Y yo, ¿dudas de qué? Solo me decían ‘ven, dice que vengas’“, detalló.

La actriz agregó que pensó lo peor: "¿Qué pasa por tu cabeza ahí? Esta hue... se fue a la mierd..., no funcionó, me voy a morir".

Karla siguió relatando la situación, contando que “Partí histérica con mi marido. Íbamos los dos callados en el auto, no hablábamos nada. Entré y la doctora me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás?’ Estoy como la callampa”.

Ya en la clínica, se le comentó a la actriz que la doctora necesitaba hablar con ella porque no encontró nada en su resonancia y quería confirmar con otro examen.

Tras esto, la cantante se descargó con todo: "¿Por qué no me lo dicen por teléfono? Por qué no tienen un poquito de tino para decir: Hola, ¿sabe qué? La doctora no encuentra nada, un tumor ni nada. Entonces, quiere estar segura’, para que uno no piense que se ramificó todo y me voy a morir".

""Ojalá los doctores no nos expongan a eso. Por suerte estamos bien, seguimos avanzando en el proceso”, finalizó.