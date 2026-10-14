Juan Pedro Verdier sufrió los estragos del temporal: Grabó EN VIVO cómo cedió el techo de su casa por la lluvia

“Tiene un olor químico asqueroso, quedó en todos lados y es muy raro”, dijo Juan Pedro sobre la caída de granizos en la capital.

Este martes, Juan Pedro Verdier y Karen Paola sufrieron los estragos del temporal que afectó a la Región Metropolitana.

El comunicador grabó el momento exacto en que las lluvias y granizos provocaron que parte del techo cediera, generando una inundación en el inmueble.





¿Qué pasó con Juan Pedro Verdier?

A través de su cuenta de Instagram, Juan Pedro mostró cómo su casa estaba sin luz, y gran parte del piso se encontraba con acumulación de agua.

Acto seguido, el exparticipante de Fiebre de Canto expuso la situación en el patio del inmueble con gran cantidad de granizos en la zona.

En ese momento se escucha un fuerte estruendo, y Verdier alcanza a enfocar cómo las lluvias hacen ceder parte del techo, inundando el lugar.

Minutos después, Juan Pedro escribió: “Hay algo raro, gente. Esa cosa blanca en la superficie no es solo granizo; acá en casa pasó lo mismo y tiene un olor químico asqueroso, quedó en todos lados y es muy raro”.

Según Oxidation Technologies, el olor al que refiere Juan Pedro respecto de los granizos que cayeron “proviene principalmente del ozono atmosférico”.

En esa misma línea, agregan: “Y en casos específicos de contaminación urbana o industrial, de la concentración de microplásticos y metales atrapados durante su formación”.

Finalmente, ni Juan Pedro ni Karen Paola han actualizado el estado en que quedó su hogar tras el paso del temporal.

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