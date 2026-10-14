Nueva muerte enluta al rubro minero: Trabajador pierde la vida en Taltal tras caer con bulldozer 50 metros

La víctima tenía 61 años y el trágico hecho ocurrió en la Mina Rajo Aguilucho de Minera Las Cenizas.

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de un trabajador minero de 61 años en la comuna de Taltal, región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el trágico hecho ocurrió en la Mina Rajo Aguilucho de Minera Las Cenizas.

La víctima fue identificada con las iniciales J.L.R.V., y trabajaba como operador de bulldozer para la empresa Transportes Santa Elvira, que prestaba servicios a la minera.

Los primeros antecedentes dan cuenta que la víctima se encontraba realizando movimientos de tierra con el bulldozer y mientras conducía, se desbarrancó, cayendo aproximadamente 50 metros.

Cuando el jefe de turno intentó comunicarse con el operador por radio y este no respondió, lo encontraron al fondo de la excavación. Por el momento se desconocen las causas del fatal accidente.





Cuarta muerte en los últimos días

Ya son 13 las personas que han perdido la vida en faenas mineras en 2026, donde cuatro han ocurrido en los últimos días.

Cabe señalar que el fin de semana se confirmó la muerte de dos trabajadores en El Teniente y este martes perdió la vida un funcionario de la planta de procesamiento de minerales Nueva California en la comuna de Illapel.