Rebaja del TAG: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio anunciado por el gobierno?

El gobierno del presidente José Antonio Kast alcanzó un acuerdo con Autopista Central, que tiene casi 62 kilómetros de concesión pasando por 15 comunas de la región Metropolitana.

Hace unos días, el presidente José Antonio Kast anunció una rebaja en la tarifa del TAG de Autopista Central tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la concesionaria.

Los usuarios accederán a descuentos diferenciados según el horario en que realicen los viajes:

10% de rebaja: para los tránsitos realizados fuera de los horarios punta.

para los tránsitos realizados fuera de los horarios punta. 25% de rebaja: para los viajes efectuados durante los períodos punta y de saturación.





¿Quiénes pueden acceder a la rebaja del TAG?

La rebaja estará dirigida a los usuarios del sistema TAG que mantengan sus cuentas pagadas dentro de los primeros 60 días , contados desde la entrada en vigencia de la medida.

El Ejecutivo proyectó el 1 de enero de 2027 como fecha de inicio de los descuentos, sujeto al cumplimiento de los plazos correspondientes.

“El beneficio abarca 61,9 kilómetros de Autopista Central y 15 comunas de la Región Metropolitana, para usuarios que paguen dentro de los primeros 60 días”, se indicó desde el gobierno.

¿Cuánto podrán ahorrar los usuarios?

El gobierno entregó ejemplos referenciales de ahorro de cuentas mensuales por $100.000.

Si todos los viajes corresponden a horarios fuera de punta, la cuenta bajaría a $90.000, con un ahorro de $10.000.

Si estos se realizan en horarios punta o de saturación, el monto disminuiría a $75.000, lo que representa un ahorro de $25.000.

Si la cuenta se distribuye en partes iguales entre ambos tipos de horario, el pago final sería de $82.500, con una reducción de $17.500.

¿Qué autopistas entran en este acuerdo?

Por el momento, el acuerdo anunciado corresponde exclusivamente a Autopista Central, que comprende los ejes Ruta 5 y General Velásquez.

Para lograr este acuerdo, se extendió el plazo de concesión de Autopista Central.