Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 11:42 horas de este miércoles 14 de octubre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este miércoles 14 de octubre a la zona centro norte del país, en la región de Coquimbo. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:42 horas, a 44 kilómetros al noroeste de La Higuera. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 48 kilómetros.

Seguir en Seguir en