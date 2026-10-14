Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 11:42 horas de este miércoles 14 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este miércoles 14 de octubre a la zona centro norte del país, en la región de Coquimbo.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:42 horas, a 44 kilómetros al noroeste de La Higuera.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 48 kilómetros.