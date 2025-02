De banquero a triunfar en Viña: El inesperado giro del humorista Juan Pablo López - Chilevisión

El humorista, ingeniero de profesión, destapó las circunstancias que lo llevaron del que fue su trabajo por 16 años a su incursión en el stand-up.

Tras ocho años desde su debut, Juan Pablo López volverá al Festival de Viña este jueves 27 de febrero, cuando se presente en la misma jornada que las bandas internacionales The Cult e Incubus.

En 2017 rompió todas las expectativas sobre el escenario de la Quinta Vergara: Obtuvo gaviotas de plata y oro y pasó de ser un completo desconocido a dedicarse a tiempo completo al humor.

Ya en ese momento había varios detalles de la vida de Juan Pablo López que resultaban curiosos. Uno de ellos, y quizás el más llamativo, era su pasado como trabajador en un banco.

En conversación con La Noche es Nuestra de Chilevisión, el comediante reveló cómo fue acercamiento al stand-up, precisamente cuando buscaba potenciar algunos aspectos de su anterior rol de ingeniero, especializado en gestión de negocios.

"Trabajé 16 años en un banco, y como que en el banco fui creciendo, fui subiendo de puesto, liderando equipos de trabajo, comencé de junior. Hice carrera, fue como mi única pega formal", comenzó contando en el espacio.

"Me daba vergüenza"

Allí, agregó que "tenía que entregar estadísticas, en las reuniones mensuales, y presentarlas adelante. Me daba vergüenza y entonces dije: 'tengo que arreglar esto' y me metí a un taller de oratoria".



Tras participar de esa instancia se entusiasmó con otras actividades similares y se unió a un curso de cuentacuentos. Ahí, un profesor lo llevó a ver una presentación del humorista León Murillo, quien terminó convirtiéndose en su amigo y, de paso, descubriendo su vocación, a la que ahora se ha volcado, con giras nacionales.

Esta no es una arista desconocida de su vida y, de hecho, fue uno de los elementos clave de su rutina pasada en la Quinta Vergara. Al respecto, aseguró que su nombre fue "vetado" del banco tras los ácidos chistes que lanzó sobre su ex jefe.

"Se enojaron, me contaron ex compañeros de trabajo... estaba vetado el tema del Festival de Viña, está prohibido... Fue un tema incómodo, porque después fue la prensa a buscarlo (a su ex jefe) a la casa", desclasificó, desatando las carcajadas en el programa.