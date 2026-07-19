JP Cretton sorprendió al revelar quiebre sentimental: “Si tuviera polola no estaría…”

El presentador de televisión reveló su estado civil entre risas luego de que una seguidora le preguntara por cómo se encontraba su corazón.

La noche de este sábado Jean Philippe Cretton volvió a las transmisiones en vivo de Instagram “después de tantos años”, según comentó en la misma red social.

Sin embargo, lo que sería una conversación tranquila con sus seguidores, terminó siendo un momento para revelar cuál es su actual estado amoroso: soltero.

Qué dijo JP Cretton sobre su soltería

“Y tú, ¿tienes polola?“, le comentó una usuaria al presentador de televisión en su Live, haciendo reír a Cretton, quien buscó la respuesta más elocuente para aclarar su situación.





“No po’, si tuviera polola no estaría haciendo un Live un sábado po’ (sic)“, comentó Jean Philippe entre risas, sorprendiendo a muchos con esta declaración, al punto que medios como Infama.cl rescataron el momento para darlo a conocer.

Esto último se debe a que las últimas noticias de JP lo mantenían emparejado con la actriz Camila Miguel, luego de que el periodista diera a conocer su relación en el mes de marzo de este año.

Por esos mismos días Cretton había sido visto con su hija y con Camila en el Lollapalooza Chile 2025, evento en que se mostraron cariñosos, tomados de la mano y besándose en público, generando dudas que el rostro de TV terminó por aclarar horas más tarde.