¡Romántica foto! Jean Philippe Cretton confirmó romance con actriz Camila Miguel

El músico y animador apostó por compartir una romántica postal con su nueva pareja, Camila Miguel, desde el sur de nuestro país.

Jean Philippe Cretton encendió las redes al mostrarse con su nueva pareja con una romántica postal desde el sur de Chile.

Si bien dentro de las últimas semanas mucho se había especulado sobre su presente amoroso, el comunicador había sido tajante al decir que no forma parte del espectáculo.

Recordemos que el músico ha sido relacionado con distintas compañeras de pantalla como Carla Jara, Millaray Viera e incluso, Rayén Araya, sin embargo, él negó el nexo con cada una de ellas.





Presente amoroso de Jean Philippe Cretton

La confirmación de su nueva relación viene a días de que Adriana Barrientos mencionara que Cretton tendría como nueva pareja a Camila Miguel.

“La chica vestida de negro es una actriz, se llama Camila Miguel, es estupenda; entiendo que tuvo un paso por México también“, mencionó en su momento “la leona”.

“Con Camila Miguel están recién pinchando, se han conocido, llevan un par de días conociéndose; la verdad es que es una niña muy muy buena moza”, agregó en Zona de Estrellas.

Revisa aquí la romántica postal: