“Quedé en shock”: Pareja de Jean Philippe Cretton sufrió accidente de tránsito y pidió orientación en redes sociales

La actriz agradeció a los vecinos que la socorrieron y dedicó algunas palabras al personal de emergencias que la ayudó.

Gran preocupación generó en sus redes sociales la actriz Camila Miguel, pareja de Jean-Philippe Cretton, tras compartir registros del accidente de tránsito que vivió.

Si bien no se habrían reportado lesionados, los daños del vehículo al chocar con una señal de tránsito encendieron las alarmas de los usuarios en internet.

“Estoy muy muy muy triste, pero muy agradecida que no pasó a mayores. Lo material solo es material”, indicó en redes sociales.

Así, agregó que “nunca había chocado en 18 años que tengo licencia y cualquier tipo de orientación respecto a estos procedimientos a seguir los agradeceré mucho”.

Tras agradecer a los vecinos que la socorrieron, afirmó que “quedé en sohock” y dedicó algunas palabras al personal de emergencias que la ayudó: “Agradezco el impecable trabajo de Bomberos. Son lo más lindo que nuestro país tiene por lejos”.

Respecto a la causa del accidente, la creadora de contenido Claudia Ossandón detalló que, según Camila, el responsable sería otro vehículo que también resultó dañado, ya que circulaba a exceso de velocidad. No obstante, reconoció que ella no respetó un signo Pare.

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