Jorgito Parrillero hizo historia en Estados Unidos: “Chile me representa y lo llevo a todos lados” - Chilevisión

Jorge Valenzuela, el creador de contenido chileno que representó a la cocina chilena al batir un récord en Los Ángeles, conversó con CHV Noticias digital y reveló la trastienda de su hazaña y sus próximos desafíos.

El influencer gastronómico Jorgito Parrillero se convirtió en viral al llevar la comida chilena a otro nivel en Estados Unidos con un excepcional plato: El churrasco italiano más grande del país norteamericano.

Para lograrlo, Jorge Valenzuela -su verdadero nombre- colaboró con Real Chef Rush, ex militar y ex chef de la Casa Blanca durante el gobierno de Brack Obama, en un evento que combinó espectáculo, tradición y sabor.

En conversación con CHV Noticias digital, el autor del libro ¿Bailamos un Poquito? compartió infidencias sobre su exitoso paso por EE.UU. luego de un inicio fortuito en TikTok y sus nuevos desafíos.

Récord para Chile: El churrasco italiano más grande de EE.UU.

Jorgito Parrillero ostenta varias medallas en su vida, pero sin duda el que le valió el reconocimiento internacional y que dejó el nombre de Chile en lo alto es especial: El record del churrasco italiano más grande realizado en Estados Unidos.

Con un trabajo de ocho horas, y de la mano de Real Chef Rush, el parrillero que tiene en Instagram más de dos millones de seguidores logró la creación de un sándwich de 28 kilos, evento que marcó un momento inigualable en la carrera del chileno.

—¿Cómo nació la idea de hacer el churrasco italiano más grande de Estados Unidos?

La idea surge de hacer algo que cumpliera con los requisitos de grabar con este chef, que él en particular es alguien grande físicamente, entonces si este gallo es grande tengo que hacer algo grande. De ahí surge la idea de hacer un churrasco gigante, que era lo que tenía más cerca de poder conseguir los ingredientes en Los Ángeles y al mismo tiempo lograr un desafío culinario chileno en Estados Unidos.

—¿Cuál fue el mayor desafío al organizar este evento?

Hubo varios, primero, el pan. Yo no tengo la capacidad de producir un pan de ese calibre, entonces me contacté con un emprendimiento familiar que pensaba que era un gran restaurante y no, es un emprendimiento familiar que está en Los Ángeles que se llama Chilenazo USA. Es gente espectacular, sencilla, chilenos, era como un pedacito de Chile en Estados Unidos. Les planteé el desafío y les pregunté si querían ser parte y me dijeron que encantados.

—¿Cómo fue trabajar junto a Real Chef Rush?

Aunque no lo creas, es un encanto de persona. Es un gallo súper famoso acá en Estados Unidos. Yo pensaba que él iba a ser un poquito más matón, más macho alfa. Pero no, es un amor y nos hicimos muy buenos amigos, muy buena onda con él. Todo esto fue un éxito. Los que tuvieron la posibilidad de probarlo estaban impresionantemente impactados con el sabor que tiene un simple churrasco italiano.

—¿Qué significa para ti haber llevado un representante de la gastronomía chilena a nivel internacional?

Desde niño siempre he sido muy chileno, soy chileno. Chile me representa, es mi país y lo llevo a todos lados. Siempre soñé con llevar un poco de mi gastronomía, que es brutal. Pero fue un honor para mi lograr ese récord acá y lo más bonito es que la gente me lo validó.

Según lo relatado por el tiktoker gastronómico, red social en la que cuenta casi 3 millones de seguidores, el desafío fue todo un éxito: Fue desgustado por 36 personas, en su mayoría estadounidenses, quienes quedaron deleitados por los sabores del clásico chileno.

El amor por la parrilla y su carrera

El amor que le tiene Jorge a la parrilla fue el comienzo de su carrera como un influencer gastronómico, la que inició sin mayor experiencia en TikTok: "Hice primero un video medio payaso, lo subí y le fue mal. Pero el tercer video fue una receta y dije 'me quedó extraordinario' y ya con el cuarto fue un antes y un después".

—¿Cómo nació tu amor por la parrilla? ¿Tienes alguna anécdota familiar?

Tengo un tío que es un parrillero, prende la parrilla cinco veces a la semana. Desde que tengo tres años siempre he estado con él al lado de la parrilla. Somos de una familia chica y muy unidos. Él siempre fue el parrillero de la familia, pero siempre fue la excusa para juntarnos y yo me fui criando así, en ese ambiente parrillero. Cuando empecé a crecer me di cuenta que no solo me gustaba el asado, sino que también me gustaba atender bien a los invitados.

Qué se viene en la carrera de Jorgito Parrillero

Pero el viaje culinario de Jorgito no acabó con el churrasco más grande. El viralizado embajador de la parrilla nacional compartió adelantos exclusivos de lo que plenea ahora tanto en su vida como en el ámbito laboral que incluyen cambio de plataformas, de contenido y hasta de país de residencia.

—¿Tienes planes de repetir este evento con otros platos típicos de Chile o quizás romper otro récord?

Puede ser otro récord, no estoy tan seguro. Vuelvo a Chile en mayo y me quedaré para siempre. Youtube es mi próximo objetivo porque me quiero mostrar más yo. Quiero dejar de ser un tipo rápido y ser tal cual soy. Pienso que va a ser un antes y un después de Jorgito Parrillero cuando vuelva a Chile, porque tengo un plan y ya no quiero cocinar más con famosos, quiero cocinar contigo. Ese es el único adelanto que te puedo dar.

—Cierras un ciclo para abrir otra etapa de Jorgito

Y una etapa más tranquila, más relajada, empezar a vivir un poquito más la vida. No te puedo contar dónde voy a vivir, pero no va a ser donde siempre he vivido, entonces va a estar más tranquilo.