 John Travolta está en Chile: Lo captaron en restaurante y actor chileno lo pilló en hotel - Chilevisión
Minuto a minuto
“La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Dos mujeres, dos hombres y todos extranjeros Encuentran con vida a empresario secuestrado en Quilicura: Lo que se sabe de la liberación Investigan lo sucedido con empresario en Quilicura: Radiografía a los secuestros en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 07:56

John Travolta está en Chile: Lo captaron en restaurante y actor chileno lo pilló en hotel

Fanáticos chilenos vieron a la estrella de Hollywood "comiendo solo" en un local del sector oriente de Santiago.

Publicado por CHV Noticias

Una estrella de Hollywood se encuentra de visita en Chile. Se trata del reconocido actor John Travolta, quien fue visto en un restaurante del sector oriente y un actor chileno relató su experiencia al encontrarse con él.

Así lo reportó este jueves la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram: "Fallamos como país... No puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes".

Gutiérrez acompañó la historia con una imagen en la que se observa al protagonista de Grease y Pulp Fiction revisando la carta del local.

Según indicó la panelista de Primer Plano, el actor pidió "pollo naranja, arroz PDA, sopa wantan y springs rool teriyaki y para tomar... agua".

Cecilia Gutiérrez vía Instagram

Actor chileno se encontró con John Travolta en un hotel

El destacado actor nacional Jorge López reveló que se encontró con Travolta durante su visita en Chile.

En entrevista con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, López señaló que "venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré. Es una referencia de mi vida como actor, o sea Grease... ¡John Travolta!".

"¿Está en este hotel?", preguntó sorprendida Pamela, y Jorge señaló que se encontraba con su hijo. "Me lo encontré face to face (cara a cara) y yo le dije I'm an actor"señaló la estrella de Élite.

"No he publicado la foto porque no he parado de trabajar, ya tendré tiempo. No le arruinemos su estadía, entonces tratemos de no agobiarlo", señaló el chileno.

"¿Es alto?", consultó la Fiera. "Sí y, es literalmente como se dice, 'está como el vino'. Al hijo no lo vi, solamente estaba él", respondió López.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025