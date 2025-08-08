John Travolta está en Chile: Lo captaron en restaurante y actor chileno lo pilló en hotel - Chilevisión

Fanáticos chilenos vieron a la estrella de Hollywood "comiendo solo" en un local del sector oriente de Santiago.

Una estrella de Hollywood se encuentra de visita en Chile. Se trata del reconocido actor John Travolta, quien fue visto en un restaurante del sector oriente y un actor chileno relató su experiencia al encontrarse con él.

Así lo reportó este jueves la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram: "Fallamos como país... No puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes".

Gutiérrez acompañó la historia con una imagen en la que se observa al protagonista de Grease y Pulp Fiction revisando la carta del local.

Según indicó la panelista de Primer Plano, el actor pidió "pollo naranja, arroz PDA, sopa wantan y springs rool teriyaki y para tomar... agua".

Cecilia Gutiérrez vía Instagram

Actor chileno se encontró con John Travolta en un hotel

El destacado actor nacional Jorge López reveló que se encontró con Travolta durante su visita en Chile.

En entrevista con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, López señaló que "venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré. Es una referencia de mi vida como actor, o sea Grease... ¡John Travolta!".

"¿Está en este hotel?", preguntó sorprendida Pamela, y Jorge señaló que se encontraba con su hijo. "Me lo encontré face to face (cara a cara) y yo le dije I'm an actor", señaló la estrella de Élite.

"No he publicado la foto porque no he parado de trabajar, ya tendré tiempo. No le arruinemos su estadía, entonces tratemos de no agobiarlo", señaló el chileno.

"¿Es alto?", consultó la Fiera. "Sí y, es literalmente como se dice, 'está como el vino'. Al hijo no lo vi, solamente estaba él", respondió López.