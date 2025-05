Iván Zamorano lo “salvó”: Vocalista de Sinergia relató tenso episodio en ingreso a Bulgaria - Chilevisión

El cantante del grupo nacional explicó el inusual momento que vivió luego de ser retenido por cerca de una hora en el aeropuerto del país europeo.

Rodrigo Osorio, más conocido como Don Rorro, vocalista de Sinergia, compartió en sus redes sociales un complejo momento que vivió en el aeropuerto de Bulgaria.

Según contó el vocalista de la banda nacional, el tenso episodio ocurrió al momento de entregar su pasaporte para ingresar al país.

El cantante comparó el momento con un capítulo de “Alerta Aeropuerto” y explicó que logró salir de la inusual situación gracias al exfutbolista Iván Zamorano.

El tenso momento en el terminal aéreo

“Chiquillos, acabo de llegar a Sofía, la capital de Bulgaria y casi no entro al país. Estaba donde se tiene que mostrar el pasaporte, y entregué el pasaporte y el muchacho que estaba se puso como a escribir…”, partió contando el cantante.

Según explicó, los guardias hablaban “en no sé qué idioma, pero muy parecido al ruso” y “el hombre anotaba y anotaba con un lápiz pasta. Empezó a pasar el rato y había un motón de gente esperando y nada”.

“De repente llega una chica, toma mi pasaporte y me dice ‘usted venga para acá’. Y me llevan a una sala de ventanales transparentes, pero de cuatro por cuatro metros, y había como cinco o seis personas esperando”, agregó.

Iván Zamorano lo “salvó”

El cantante explicó que en el lugar estuvo cerca de media hora, y los guardias le preguntaban a las personas por qué querían ingresar al país.

“De repente llegó un compadre y me dijo ‘¿cuál es su maleta? necesitamos revisar todo su equipaje’. Me encerraron en la cuestión de dos por dos y me revisaron todo, así como hasta los calzoncillos, las pastillas, hasta el mate. Olían el mate para ver si el mate se fumaba”, continuó.

“Ahí estaba hasta que me dijo ‘Chile’, se acercó el búlgaro y dijo ‘Iván Zamorano’. Y cuando dijo Iván Zamorano yo dije, en inglés, ‘ah, lo conozco, gran jugador, es amigo mío, yo he estado con él. Y ahí se relajó la cosa”, relató.

Tras esa interacción, Osorio explicó que finalmente lo dejaron ingresar al país unos 20 minutos después.