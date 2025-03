“La necesidad llama”: Isidora Urrejola debió dejar su vida en Pichilemu para regresar a Santiago - Chilevisión

La actriz conocida por sus papeles en teleseries como "La Sexóloga" y "Buscando a María" abandonó la ciudad costera luego de tres años y medio en busca de nuevas oportunidades laborales.

La actriz Isidora Urrejola sorprendió al anunciar que volverá a vivir en Santiago luego de tres años y medio alejada de la capital residiendo en la ciudad de Pichilemu, en la región de O'Higgins.

Conocida por sus papales en teleseries como La Sexóloga y Buscando a María, la intérprete dijo haber disfrutado su estadía en la playa capital mundial del surf, pero que las circunstancias la llevaron a armar su nueva casa.

"Me hubiese encantado quedarme, pero me estaba sintiendo estancada laboralmente y perdida. Me dediqué a la maternidad, que es lo más maravilloso, pero la Miel creció, se volvió más independiente, y me vi estancada", confesó en LUN.

Después, añadió, tuvo a su segunda hija y la vida la invitó a "moverse y generar nuevas opciones laborales". "La vida en regiones tiene otro ritmo, es demasiado bacán, pero laboral y económicamente la necesidad llama", reflexionó.

Las preocupaciones de Isidora Urrejola en Santiago

En el marco de su retorno a Santiago, Urrejola dio a conocer su incursión en un rubro totalmente distinto al que solía ejercer: "He estado metiéndome en el mundo del corretaje de propiedades".

Aún así, no descarta volver a la televisión, pues transparentó su deseo de volver a la pantalla chica. "Me encantaría volver a actuar, participar de algún programa o quizás generar un contenido nuevo y expandirme por ahí", adelantó.

En cuanto a su "aterrizaje forzoso" como define ella, su regreso "ha sido complejo", pues le tocó constatar la nueva realidad de condiciones en el gremio actoral. Además, la rutina ha sido un desafío.