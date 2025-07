“Todo se ve opacado”: Inna Moll enfrentó rumores de favoritismo en Miss Universo Chile - Chilevisión

La representante de Vitacura en Miss Universo Chile se refirió a las especulaciones en redes sociales, donde se asegura que el concurso estaría arreglado para que ella gane.

Inna Moll, candidata a Miss Universo Chile, rompió el silencio y respondió con todo a los rumores que aseguran que el concurso estaría arreglado para que ella gane.

"Hay muchas cosas complicadas en este proceso que no me esperaba, como las comparaciones con las otras niñas", partió diciendo la influencer y representante de Vitacura en entrevista con LUN.

Al ser consultada sobre estas especulaciones en redes sociales, sostuvo que "es muy triste la verdad, porque si yo llegase a ganar, no voy a tener ningún tipo de mérito por toda esa gente que está inventando cosas".

"Si lo tuviera comprado, no estaría en todos los ensayos, no llegaría a la hora todos los días, no estaría maquillada, entaconada e invirtiendo todo lo que estoy invirtiendo en un proceso tan largo y tan lindo", agregó.

Inna Moll responde a rumores sobre Miss Universo Chile 2025

Desde que anunció su candidatura, Inna Moll se ha convertido en una de las favoritas para suceder a Emilia Dides. Sin embargo, en los últimos días, ha enfrentado el rumor de que la corona estaría "comprada".

"Me dan pena (los comentarios), me da pena porque hasta mis compañeras, en algún momento, lo han preguntado. Yo no quería ni traerlo a la mesa, porque trabajo en redes, pero que mis compañeras pregunten, es triste", reconoció.

Si bien admitió que ninguna postulante se ha acercado a ella directamente, sí lo han hecho a su círculo cercano. "Es un rumor y pucha, ¿qué les puedo decir? Les digo que no es así, pero si no quieren creerlo, es cosa de ellas. Es difícil enfrentarlo", explicó la modelo.

"Yo sé realmente lo que estoy haciendo y todo el esfuerzo y la garra que estoy poniendo. Yo quiero representar a mi país, eso es lo único que quiero, es mi sueño, entonces no me quiten eso diciendo que ya está comprado, todo se ve opacado", remató.