Antes y después: Carlita Inostroza impactó con su cambio físico tras cirugía estética - Chilevisión

La influencer cumplirá dos semanas desde que se sometió a una operación en Miami, Estados Unidos. "Esto también es un gesto de amor propio", afirmó.

Carla Inostroza, conocida en TikTok como Carlita, cumplirá dos semanas desde que se sometió a una cirugía estética en Miami, Estados Unidos.

El procedimiento se trató de una liposucción 360° con transferencia a glúteos, además de una liposucción de brazos.

"Ha sido un desafío psicológico brutal. Yo soy de esas personas muy pacientes, pero es un impacto ver tu cuerpo distinto, moreteado, como un poco dañado", sinceró a LUN.

La joven mostró su impactante antes y después a través de redes sociales.

El cambio físico de Carlita tras operarse en Miami

En conversación con el citado medio, Carla Inostroza explicó que su "principal motivación fue que necesitaba un cambio de hábitos".

"Siento que pasar por este tipo de cirugía hace que inconscientemente empieces a cambiar tus hábitos porque tienes que mantener todo", agregó.

Además, explicó que "no es que al día siguiente del procedimiento ya estés regia, sino que son meses de buena alimentación, masajes y ejercicios para mantenerse".

"Ahora se habla mucho de ser natural, del body positive, que es algo que intento mostrar en mis redes sociales, pero esto también es un gesto de amor propio", afirmó.

Consultada sobre la razón de operarse en Miami, la comediante reconoció que "no quería que nadie me viera así en Chile".

"Siento que este proceso tenía que vivirlo alejada, únicamente con mi pareja, y aparte ya había investigado esta clínica, donde también se operaron unas amigas de Matt (Hunter)", señaló Carla, quien logró un descuento a cambio de colaboración en redes sociales.

Revisa el antes y el después: