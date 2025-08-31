 “Hubo un silencio...”: María Luisa Godoy contó vergonzosa experiencia que vivió en vacaciones - Chilevisión
31/08/2025 14:59

“Hubo un silencio...”: María Luisa Godoy contó vergonzosa experiencia que vivió en vacaciones

La animadora habló sobre la vez que decidió ir a nadar con delfines durante unas vacaciones a México, lo que no resultó como ella esperaba.

Publicado por CHV Noticias

María Luisa Godoy recordó lo que definió como su “episodio más vergonzoso”, ocurrido durante un viaje a México con amigas cuando buscaba cumplir uno de sus sueños: nadar con delfines.

La comunicadora contó la historia en el podcast que comparte con Eduardo Fuentes, "Mari con Edu".

La periodista se había tomado unos días de vacaciones y señaló que “yo quería a toda costa nadar con delfines. Yo necesitaba nadar con delfines. Mi sueño era nadar con delfines. Le decía eso a mis amigas, que yo las apoyaba en todo, durante todo el viaje, que ellas podían hacer lo que quisieran, pero un día, teníamos que ir a nadar con delfines”.

"Me sacó todo el traje baño

Cuando finalmente llegó el día tan esperado, se preparó con todo para la experiencia y organizó que sus amigas la fotografiaran con una cámara análoga en el momento en que aparecieran los delfines.
 
“Yo en ese minuto tenía pensado trabajar con delfines, por eso tenía tantas ganas de vivir esa experiencia”, señaló Godoy.
 
En esa línea, la comunicadora indicó que en ese momento “llegan dos delfines… pero lo que nadie me explicó es que el delfín viene muy rápido pero con mucha fuerza. Es como un empujón, es como un pencazo, no es una cosa suave. Es un delfín, no es tortuga... y el pencazo fue tan fuerte que me sacó todo el traje baño“.
 
Entre risas, la animadora aseguró: “¡Quedé a poto pelado! Estaba a poto pelado arriba del delfín... en un lugar repleto de gente...Y sabes, fue tan vergonzoso, pero tan vergonzoso lo que viví, que hubo como un silencio generalizado en todo el lugar”.
 
“No hay imágenes de eso”, señaló, ya que no revelaron las fotos. “Mis amigas dijeron “este rollo lo tenemos que romper. O sea, el rollo de todas tus fotos en México no lo puedes revelar”.
 
“Van a quedar en los mejores recuerdos, pero Mari, no te haríamos esto jamás” y “lo rompimos y ahí quedó”, finalizó Godoy entre carcajadas. 
