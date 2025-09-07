“Hay momentos difíciles”: Laura de la Fuente sinceró cómo enfrentó la separación de sus padres - Chilevisión

La estudiante de Ingeniería Comercial habló sobre cómo vivió la separación de sus padres y dio detalles de su accidente en 2022, cuando sufrió una encerrona junto a su padre en La Dehesa.

La noche del sábado, Laura de la Fuente participó como invitada en La Divina Comida, espacio en el que se refirió a la separación de sus padres y al accidente que sufrió en 2022.

Cabe recordar que en 2023 Cristián de la Fuente y Angélica Castro pusieron fin a su matrimonio, tras hacerse pública una infidelidad del actor.

Laura de la Fuente habla de la separación de sus padres

Durante la conversación, Vlado Mirosevic le consultó cómo ha sido para ella crecer siendo hija de dos figuras públicas.

Ante esto, Laura respondió que "mis papás son mis papás, siempre lo han sido y nunca los he visto de manera distinta".

También recordó las particularidades de esa vida: "Lo que puede conllevar cosas distintas, como los viajes, o sea, yo estuve en ocho colegios", comentó, mencionando que vivió en Estados Unidos, México y Chile.

Respecto a la separación de sus padres, la joven explicó: "Siempre he tenido una relación muy cercana con ambos. Desde chica se mantuvo eso de 'voy a hacer tal panorama con mi papá y con mi mamá'".

En esa línea, destacó el lazo que hoy mantiene con ellos: "Obviamente, hay momentos difíciles, pero hoy en día agradezco mucho esa relación que se mantiene y se ha fortalecido con cada uno de ellos".

"No porque no estén juntos como pareja significa que no van a estar ahí para mí. Los sigo teniendo y quizás hasta más", finalizó.

El accidente que sufrió en 2022

Posteriormente, Elvira Cristi le consultó a la joven sobre el accidente que tuvo en 2022, cuando junto a su padre sufrieron una encerrona en la comuna de La Dehesa.

"Tocan el vidrio de la ventana de mi papá... Veo una pistola y todo pasó muy rápido, una acelerada, explota el vidrio, pasó una bala, la cual había atravesado mi pierna derecha y alojó en mi pierna izquierda a un milímetro de la arteria", contó la joven.

En esa línea, Laura señaló: "Al inicio veo sangre y al principio no caché, pero después me veo un hoyo y sangre. Cuando miré empezó a quemar".

"Fue un proceso muy complicado. Traté de empezar con el kine lo antes posible, de hecho pregunté ´¿cuándo puedo volver a correr´ y me dijeron ´mira si tiene suerte, puedes caminar en un año´. En ese momento me sentí bajoneada", reflexionó.

"Ahí el apoyo de mis amistades y familiares fue una cosa impresionante. Al principio mi mamá me ayudaba, me duchaba, todas las cosas", agregó.

La estudiante de Ingeniera Comercial finalizó indicando que: "Lo principal que yo rescato es tomarse las cosas de a poco, tomarse las cosas con calma y disfrutar cada momento porque es lo que tenemos, el presente".