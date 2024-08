Habla Kika Silva tras grave denuncia de Gonzalo Valenzuela: “Nos sentimos muy vulnerables” - Chilevisión

La influencer rompió el silencio tras la acusación de su esposo contra un supuesto conductor de aplicación, quien lo habría drogado y estafado.

Kika Silva rompió el silencio tras la denuncia realizada por su esposo, el actor Gonzalo Valenzuela, quien aseguró que fue drogado y estafado tras subirse a un supuesto de aplicación de transporte.

El hecho ocurrió la noche del pasado jueves después que Valenzuela saliera a comer con Silva y un grupo de amigos.

Kika Silva habló tras denuncia de Gonzalo Valenzuela

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Gonzalo Valenzuela partió señalando que "ha sido un momento difícil, pero ya estoy volviendo de a poco".

"Agradezco todos los mensajes y perdón que aún no contesto muchos pero fue necesario desconectarse para conectarse", añadió.

Asimismo, sostuvo que "lo que pasó el juevesfue un schock, nos sentimos muy vulnerables y con muchas sensaciones extrañas que estuvimos procesando".

"Pero esto es más habitual de lo que imaginamos y, por eso, lo hemos hecho público", sumó la modelo e influencer.

"Esperemos que sirva como ejemplo para estar más atentos y poder ayudar a que estos delitos bajen. A cuidarse demasiado y agradecer que no fue peor", concluyó.

La denuncia de Gonzalo Valenzuela

En entrevista con LUN, Gonzalo Valenzuela contó que esta preocupante situación ocurrió después de reunirse con Kika Silva.

"Cuando llegamos había mucha gente y la Kika no quiso entrar y se fue donde su hermano. Yo me quedé, pero al ratito me quise ir", relató.

"Justo se pone a llover con full viento y yo iba caminando por Vitacura a ver si pillaba un taxi. De repente, para un auto y me dice: '¿Necesitai un Uber?' Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta", agregó.

Gonzalo confió en el conductor, a quien incluso le aceptó agua mineral. "No recuerdo cómo llegué a la casa caminando. Lo que sí, cuando llegué me metí al computador para hablar con la Kika", aunque para entonces ya le habían sustraído $400 mil pesos de su cuenta bancaria.

Según se indicó, la estafa consistió en engañar a Valenzuela mediante una máquina de pago electrónico POS (Point of Sale), desde donde fue efectuada una transacción sin su consentimiento.

Lee la declaración de Kika Silva: