Gonzalo Valenzuela fue drogado y estafado en supuesto Uber: “No recuerdo cómo llegué a la casa” - Chilevisión

Gonzalo Valenzuela sufrió un traumático momento durante la noche de este jueves, cuando fue drogado y estafado tras subirse a un supuesto auto de aplicación de transporte.

Sin embargo, aparentemente el chofer del vehículo no era parte de una empresa. De acuerdo al relato del actor, el sujeto logró sustraer $400 mil pesos mediante una tarjeta.

La estafa consistió en engañar a Valenzuela mediante una máquina de pago electrónico POS (Point of Sale), desde donde fue efectuada una transacción sin su consentimiento.

Un supuesto taxi

"Salimos a comer con la Kika y unos amigos y de ahí nos queríamos pasar a tomar algo a otro bar. Cuando llegamos había mucha gente y la Kika no quiso entrar y se fue donde su hermano. Yo me quedé, pero al ratito me quise ir", relató Valenzuela a LUN.

"Justo se pone a llover con full viento y yo iba caminando por Vitacura a ver si pillaba un taxi. De repente, para un auto y me dice: '¿Necesitai un Uber?' Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta", sumó.

"Pensé que me había caído del cielo"

"Pucha, ahí yo confié, cuando me mostró la maquinita y me subí feliz adelante, pensé que me había caído del cielo. Me ofreció agua, que acepté porque parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar $7 mil pesos", recordó sobre lo ocurrido.

"Agarro mi tarjeta y la pongo en la maquinita para pagar, meto la clave y me aparece ese mensaje de que no funciona. El gallo me dice 'tratemos de nuevo' y claro, ahí debe haber mirado mi clave", aseguró.

Tras este nuevo intento, Gonzalo quiso sacar efectivo desde un cajero automático, aunque el chofer rápidamente se fue del lugar con su tarjeta. En su lugar, le pasó a Gonzalo la de otra persona.

"No recuerdo cómo llegué a la casa caminando. Lo que sí, cuando llegué me metí al computador para hablar con la Kika", aunque para entonces el sujeto ya había sustraído $400 mil pesos de su cuenta.