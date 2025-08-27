Grave acusación contra reconocida influencer: Vecinos denuncian maltrato y abandono animal en Vitacura - Chilevisión

La creadora de contenido lleva siete años en Chile y se ha hecho conocida en redes sociales por sus contenidos sobre autoestima, amor propio, belleza y también humor.

Chely Schneider, influencer venezolana y quien tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok, enfrenta una grave denuncia.

Resulta que la mujer está acusada de maltrato y abandono animal en su departamento de Vitacura, ya que durante los últimos días se viralizaron registros en redes sociales que muestran al que sería su perro.

Los denunciantes, a través de Sosafe (aplicación móvil de seguridad ciudadana y colaboración vecinal), indicaron que el animal pasaría todo el día confinado en el balcón y donde no se realiza una limpieza diaria y hay acumulación de heces.

¿Quién es Chely Scheneider?