Grave acusación contra reconocida influencer: Vecinos denuncian maltrato y abandono animal en Vitacura - Chilevisión

27/08/2025 11:12

Grave acusación contra reconocida influencer: Vecinos denuncian maltrato y abandono animal en Vitacura

La creadora de contenido lleva siete años en Chile y se ha hecho conocida en redes sociales por sus contenidos sobre autoestima, amor propio, belleza y también humor. 

Chely Schneider, influencer venezolana y quien tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok, enfrenta una grave denuncia. 

Resulta que la mujer está acusada de maltrato y abandono animal en su departamento de Vitacura, ya que durante los últimos días se viralizaron registros en redes sociales que muestran al que sería su perro. 

Los denunciantes, a través de Sosafe (aplicación móvil de seguridad ciudadana y colaboración vecinal), indicaron que el animal pasaría todo el día confinado en el balcón y donde no se realiza una limpieza diaria y hay acumulación de heces. 

¿Quién es Chely Scheneider?

Chely Schneider lleva siete años en Chile y se ha hecho conocida en redes sociales por sus contenidos sobre autoestima, amor propio, belleza y también humor. 

Videos sobre las denuncias a Chely Scheneider

El primero en referirse al casa fue el también influencer Danilo 21, quien en TikTok comentó los videos que recibió. 

Pero también los residentes del edificio en Vitacura y a través de X han compartido registro de las condiciones en que se encuentra el perro. 

@daniloo.21 Chely Schneider es funada por no preocuparse de su perrito 😡 #chelyschneider #farandulachilena ♬ sonido original - Danilo 21 🤭

