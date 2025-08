Finalista de Miss Universo Chile podría representar a otro país: “Sé que lo puedo hacer” - Chilevisión

La representante de Lo Barnechea tiene doble ciudadanía, y según reveló en sus redes sociales, fue contactada por la organización de Italia para postularse a la corona.

Luego de la victoria de Inna Moll en el Miss Universo Chile 2025, se conoció que una de las finalistas del certamen podría pelear la corona, pero por otro país.

Se trata de Scarlette Hermosilla, Miss Lo Barnechea, quien confesó que tiene la opción de representar a Italia en el concurso de belleza.

VER MÁS DEL MISS UNIVERSO CHILE

“Hay mucha gente que me ha ofrecido muchas cosas, incluido el Miss Universo Italia porque yo tengo doble ciudadanía, pero es extraño para mí”, contó la modelo en sus redes sociales.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A pesar de su emoción por el ofrecimiento, transparentó que “sé que lo puedo hacer, pero sería extraño para mí no representar a mi país. No sé, tengo que pensarlo, tengo que ver. Siento que es lindo igual lo que me están pidiendo de allá”.

“Ya tuve unas llamadas telefónicas con los del Miss Universo, con los directores, pero tengo que procesar todo lo que ha pasado porque recién fue el viernes, no ha pasado ni una semana (de la final)”, agregó.

#misschile #missuniverse #venezuela ♬ original sound - JUSTINE - 🎶𝙴𝙹𝙰𝚈_𝙼𝚄𝚂𝙸𝙲🎶 @missuniversochile @scarlette.hermosilla #Chile

¿Quién es Scarlette Hermosilla?

Scarlette Hermosilla es una ingeniera biomédica y modelo de 32 años que participó en el Miss Universo Chile 2025 representando a la comuna de Lo Barnechea.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En el certamen de belleza logró meterse en el Top 5 junto con las candidatas de Las Condes, Huechuraba, Providencia y Vitacura.

Actualmente la joven se encuentra cursando un master en Robótica en Milán, Italia.