“Llegó con la...”: Toto Acuña revela el origen detrás del personaje "Tomás Mochatto” - Chilevisión

El personaje es una parodia del periodista de radio Biobío, Tomás Mosciatti.

El humorista Toto Acuña se ha robado las miradas con su personaje Tomás Mochatto en Detrás del Muro, una parodia de uno de los dueños y voz principal de radio Biobío, Tomás Mosciatti.

"Yo lo veía siempre en esos videos que suben en Instagram y pensaba cómo aprieta a los políticos. Es duro en sus preguntas y sus entrevistas causan repercusión", señaló Acuña en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Durante el sketch, "Tomás Mochatto" entrevista duramente a -imitadores de- candidatos presidenciales, pero dándole un toque humorístico con preguntas cotidianas como "candidato, ¿quién mató a Marilyn?", o "¿quién le robó el sombrero al profesor?".

Origen del personaje "Tomás Mochatto"

El humorista contó que Mochatto no es un personaje nuevo, sino que fue construido hace más de 4 años. "Cuando estaba con Belén -Mora, su pareja- en el programa Políticamente Incorrecto de La Red teníamos un equipo de libretistas."

"Uno de ellos llegó con la idea de un personaje similar a Mosciatti y yo me propuse hacerlo", agregó.

En ese momento, si bien el personaje tuvo buena recepción, el programa no era tan popular, por lo que no quedó en la memoria de la gente.

"Pero ahora, con la proximidad de las elecciones, decidimos sacarlo de nuevo", señaló Acuña.

El humorista también señaló que: "He tenido solo buenos comentarios con mi trabajo. Incluso unas personas que conocen por trabajo a Mosciatti me comentaron que lo hago igual".

Acuña finalizó contando que Mosciatti no se ha puesto en contacto con él: "No he tenido sus comentarios, pero ojalá no se enoje. Es comedia".