Fran Maira desmiente acusaciones del padre de motorista involucrado en accidente y entrega detalles del caso

El equipo de Fran Maira expuso detalles respecto de dos meses de negociaciones con la familia del motorista y expuso haber recibido amenazas de muerte.

Este martes, Fran Maira se refirió a las acusaciones que lanzó en televisión Luis Zapata, padre de Mayerson, motorista involucrado en el accidente automovilístico que se registró en febrero de este año.

La cantante entregó detalles sobre el caso, desmintió categóricamente la declaración de Luis y reveló haber recibido amenazas de muerte, lo que cambió las indicaciones de su equipo médico y legal.

En conversación con Zona de Estrellas, Zapata acusó a Fran Maira de despreocupación y falta de interés, lo que fue desmentido a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la artista.





¿Qué dijo Fran Maira?

“Desde el primer momento posterior al accidente, la familia de Francisca, a través de su padre, mantuvo contacto directo con don Luis Zapata, tanto de manera telefónica como presencial”, señala un comunicado emitido por el equipo de Maira.

En esa misma línea, agregó: “Visitándolos en la clínica y actuando siempre con respeto y consideración frente a la delicada situación que estaban enfrentando”.

Según detalla Maira, durante casi dos meses hubo una preocupación permanente, directa y comunicación constante entre ambas partes, tanto por la salud de Mayerson, como por encontrar “vías de acuerdo y colaboración”.

“Sin embargo, se ha omitido señalar que fue el propio señor Zapata quien, a fines de abril, tras ser informado del eventual traslado de Mayerson a otro centro asistencial, comunicó un cambio en la forma de relacionarse con nuestra parte”, detalló la cantante.

Desde ese momento, la comunicación se habría cambiado, siendo Jeferson Zapata, hermano de Mayerson, el único interlocutor y quien hablaba con los abogados de Maira.

“En ese contexto, se solicitó una reunión de carácter urgente donde se plantearon pretensiones indemnizatorias que superaban los 500 millones de pesos, antecedentes que se encuentran debidamente respaldados y documentados”, expuso Maira.

En esa misma línea, aseguró que “pese a los esfuerzos realizados, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes”.

Además, Maira expuso que desde el accidente ha recibido “reiteradas amenazas de muerte y mensajes de extrema violencia”.

Es por ello que su equipo legal y médico le indicó que no realizara visitas presenciales a Mayerson “resguardando tanto su seguridad personal como su estabilidad emocional”.

Respecto de su retorno a la vida laboral, hizo hincapié en que “este proceso se está llevando a cabo con absoluto respeto hacia todas las personas involucradas y con la sensibilidad que una situación de esta naturaleza requiere”.

“Nuestra familia lamenta profundamente este accidente y, especialmente, las graves lesiones sufridas por Mayerson”, expusieron e hicieron hincapié en que existe una investigación en curso, donde se determinarán eventuales responsabilidades y la dinámica de los hechos.

Finalmente, la cantante expresó su respeto por el proceso judicial y concluyó: “Nuestra disposición siempre ha sido colaborar con la investigación, contribuir al esclarecimiento de los hechos y buscar, dentro del marco legal vigente, una solución reparatoria adecuada”.

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