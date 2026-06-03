Fran Maira alista esperado debut en Fiebre de Baile: Esta será su fecha de ingreso a la competencia

Tras meses de espera, la cantante e influencer finalmente se sumará al exitoso estelar de Chilevisión. “La verdad es que está bueno el nivel, niveles son niveles”, sinceró en la previa de su debut en el programa.

Fran Maira finalmente hará su ingreso a la competencia de Fiebre de Baile, marcando uno de los momentos más esperados de la actual temporada del programa.

Su incorporación llega después de varios meses en pausa, luego de que su participación quedara suspendida tras protagonizar un grave accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea.

Con su llegada, el espacio promete una semana cargada de novedades y nuevos desafíos para los participantes.

En conversación con Chilevisión, Maira reconoció que llega entusiasmada por enfrentar esta experiencia, aunque consciente del nivel de quienes ya forman parte de la competencia.

“La verdad es que está bueno el nivel; niveles son niveles. Contenta, emocionada. Yo soy muy competitiva, pero bacán tener a tantos talentos al lado, así que vengo a pasarla bien en realidad“, comentó.





Confirman fecha para el debut de Fran Maira en Fiebre de Baile

Chilevisión confirmó que la cantante e influencer debutará este lunes 8 de junio en el exitoso estelar de baile.

Consultada sobre cuál será el principal desafío que enfrentará en la pista, la ex chica reality apuntó a una lucha personal más que a una rivalidad con otros concursantes. “Ganarme a mí misma. Llevo varios meses sedentaria, así que es una prueba para mí misma de que en verdad sí puedo competir bien y darlo todo“, señaló.

Eso sí, al momento de hablar sobre posibles competidoras dentro del programa, Fran dejó una frase que rápidamente llamó la atención. “Me han llegado comentarios de Vale Roth, besitos para ella”, dijo entre risas, al ser consultada por quién considera su mayor competencia.

La incorporación de Maira busca reforzar una temporada que ha apostado por reunir a diversas figuras del espectáculo y las redes sociales, sumando ahora a una de las personalidades más comentadas del último tiempo.