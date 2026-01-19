“Estamos consternados”: Tragedia enluta a integrante del grupo Entremares tras incendios forestales - Chilevisión

Poco antes de su debut en el Festival de Olmué, la agrupación se enteró del fallecimiento de dos personas cercanas a su baterista Aracelli López. "Estamos muy dolidos", expresó la banda.

Dos personas cercanas a una integrante del grupo Entremares fallecieron en los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Poco antes de su debut en el Festival del Huaso de Olmué, la agrupación informó que su baterista, Aracelli López, se enteró del fallecimiento del hermano y la madre de su ahijada, Sara.

La tragedia ocurrió durante los hechos registrados en Lirquén, una de las zonas más afectadas en el Biobío. Las víctimas se tratan de Paola Bustamante y Álvaro Aroca, madre e hijo.

El mensaje de Entremares tras tragedia en Lirquén

“Estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente, hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma”, señaló la vocalista Kriss Meyer a TVN.

Además, expresó sus condolencias para la familia de las víctimas: “Estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país”.

Durante el festival, Mauro Stuardo, miembro de la banda, dedicó su presentación a los damnificados por los siniestros. “Para ti, Sara, a quien perdió a su madre y a su hermano, en estos tremendos incendios. Qué triste es comenzar y terminar el festival con esta noticia”, expresó.