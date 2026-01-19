 “Estamos consternados”: Tragedia enluta a integrante del grupo Entremares tras incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Senapred declara alerta roja en Temuco por incendio forestal Punta de Parra, la localidad que el incendio devastó: Los testimonios que reconstruyen la tragedia Contraloría detectó que dos comunas de la RM entregaron licencias de conducir a personas privadas de libertad “Una imagen muy triste”: Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 09:42

“Estamos consternados”: Tragedia enluta a integrante del grupo Entremares tras incendios forestales

Poco antes de su debut en el Festival de Olmué, la agrupación se enteró del fallecimiento de dos personas cercanas a su baterista Aracelli López. "Estamos muy dolidos", expresó la banda.

Publicado por CHV Noticias

Dos personas cercanas a una integrante del grupo Entremares fallecieron en los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Poco antes de su debut en el Festival del Huaso de Olmué, la agrupación informó que su baterista, Aracelli López, se enteró del fallecimiento del hermano y la madre de su ahijada, Sara.

La tragedia ocurrió durante los hechos registrados en Lirquén, una de las zonas más afectadas en el Biobío. Las víctimas se tratan de Paola Bustamante y Álvaro Aroca, madre e hijo.

El mensaje de Entremares tras tragedia en Lirquén

“Estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente, hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma”, señaló la vocalista Kriss Meyer a TVN.

Además, expresó sus condolencias para la familia de las víctimas: “Estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país”.

Durante el festival, Mauro Stuardo, miembro de la banda, dedicó su presentación a los damnificados por los siniestros. “Para ti, Sara, a quien perdió a su madre y a su hermano, en estos tremendos incendios. Qué triste es comenzar y terminar el festival con esta noticia”, expresó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

19/01/2026

El mapa que muestra la magnitud de la tragedia por incendios forestales en el Biobío y Ñuble

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

19/01/2026

“Aroma a pifiadera”: Revelan jurado sorpresa de Viña 2026 y a usuarios no les gustó nada

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

19/01/2026

Naya Fácil llenó camión con ayuda por incendios en el sur: “Quise ponerme la mano en el bolsillo”

La influencer sorprendió este domingo al gestionar una donación para los damnificados en la región del Biobío. "Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas", afirmó.

19/01/2026