“Esta me cae mal”: Antonella Ríos revela que “odia” a una figura del espectáculo - Chilevisión

La actriz desclasificó la animadversión que siente por una persona a quien no identificó, pero sí entregó una pista y las razones detrás de su mala relación con ella.

Antonella Ríos reveló que siente "odio" por una supuesta figura del espectáculo y revolucionó al panel del programa en el que participaba, que indagó para identificarla.

En el programa Que te lo digo, la actriz desclasificó la animadversión que siente por una persona y abordó las razones detrás de la mala relación con ella.

"Yo odio a otra persona, no de acá (Zona Latina). Una mina que me cae mal, la única que me cae mal del mundo mundial", expresó, sin revelar su identidad.

Una vez que el panel se enterara de esa desconocida postura de Ríos, continuó insistiendo para que dijera la identidad de la persona en cuestión y, aunque lo mantuvo en secreto, entregó la inicial de su nombre: "C".

Tras eso, Sergio Rojas y Luis Sandoval enumeraron a varias figuras de la farándula nacional, pero Antonella Ríos continuó con su postura de no decir el nombre en cuestión.

Acto seguido, lanzó: "Uno no puede amar a todo el mundo, pero esta me cae mal", avivando las interrogantes al respecto.

Finalmente, desclasificó los motivos de su "odio" contra ella: "Cuando pasó un tema que pasó aquí. Se puso a repostear para funarme, así que la jodió".