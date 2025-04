“Era todo para mí”: El recordado “Pichulotote” sufrió enorme perdida familiar y no pudo estar presente - Chilevisión

Luky Buzzio está radicado en Miami, donde le informaron de la muerte de su madre en Argentina.

Quizás el nombre Luky Buzzio no dice mucho, porque su fama en Chile la consiguió como "Pichulotote", recordado personaje de Morandé Con Compañía.

El argentino, quien hace muchos años se alejó de la tv chilena, vive actualmente en Miami, Estados Unidos, donde le informaron de una gran perdida familiar.

Hace unas semanas el mendocino recibió un audio de su hermano, quien le informó que su madre había muerto.

"La mami se nos fue", fue el mensaje por la muerte de Juanita Castagnolo, quien falleció a los 82 años producto del cáncer a la sangre que sufría desde hace varios años.

Luky Buzzio no pudo asistir al funeral de su madre

Buzzio conversó con LUN y afirmó que fue fuerte la noticia. "Yo quedé para adentro. Imagínate, ella era todo para mí".

Tras la impactante noticia, el exMCC se fue al gimnasio a las 6 de la mañana. "Supongo que cada uno reacciona diferente ante este tipo de noticias. Entrenaba con lágrimas en los ojos", señaló.

A pesar de querer estar y despedir a su madre, Buzzio no viajó y se quedó en Miami. "Acá o acatas las órdenes o te echan. Estoy en un proceso de cambio de estatus para pedir la residencia y la ley establece que hay que esperar ese cambio sin salir del país... Pensé en viajar, pero iba a tener problemas, penalizaciones por hacerlo", manifestó.

Además, justo ese día comenzó con la grabación de una serie. "El show debe continuar, dicen. A pesar de la pena, yo traté de hacerlo. Mi mamá no hubiese soportado que me quede llorando por ella sin hacer lo que debía hacer. No me lo hubiese perdonando nunca. Por eso este trabajo está dedicado a ella".