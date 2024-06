“Hacía malabares nefastos contra nosotros”: Luky Buzzio reveló abuso sexual que sufrió de niño - Chilevisión

Buzzio además hizo énfasis en cómo esta situación lo marcó: "No sé cómo saqué la fortaleza para salir adelante, lo hice, pero siempre quedaba esa cosita, esa mier... de abuso", aseguró.

El recordado actor de Morandé con Compañía, Luky Buzzio, causó gran conmoción al revelar que fue víctima de abuso sexual infantil cuando tenía alrededor de cinco años de edad, hecho que generó un fuerte trauma en él.

De acuerdo a sus declaraciones, lo que ocurrió también repercutió en fuertes inseguridades que además llevó en secreto durante más de cuatro décadas.

Sin embargo, decidió desahogarse y contar toda la verdad, tratando además de ser un apoyo para otras personas que hayan sufrido situaciones similares.

"Nos llevaba a jugar debajo de la cama"

"Más o menos tenía cinco años. Mi hermano mayor me llevaba cuatro años... esto sucedió con un supuesto primo" , partió diciendo el actor a través de su programa Historias asombrosas en YouTube.

El hecho ocurrió en Mendoza, ciudad donde pasó parte importante de sus vida: "Cuando visitábamos a la familia, él nos llevaba a jugar debajo de la cama y hacía sus malabares nefastos contra nosotros", acusó.

Buzzio además hizo énfasis en cómo esta situación lo marcó: "No sé cómo saqué la fortaleza para salir adelante, lo hice, pero siempre quedaba esa cosita, esa mier... de abuso", aseguró.

"Me hizo una persona insegura"

Además, Luky precisó por qué lanzó estos descargos tras 45 años: "Esto que hice fue como un desahogo, me saqué este recuerdo y que se enteren todos", sinceró en conversación con LUN.

"No lo hice para realmente resolver algo o para decir 'ay, me violó un primo del campo hace muchos años'; lo hice para que otros vean que hay que sacar la pena, que se animen a hacerlo. Sé que este relato puede ayudar a muchos", sumó.

"Estos recuerdos los he llevado conmigo siempre, inconscientemente. Este episodio de vida me marcó, porque me hizo una persona insegura durante toda mi adolescencia. Después tuve una depresión muy grande, que son cosas que pasan con el trauma, que tengo hasta el día de hoy", cerró.