En medio de crisis de su primo: El enigmático mensaje de Marcelo Marocchino que encendió las redes - Chilevisión

03/09/2025 17:37

En medio de crisis de su primo: El enigmático mensaje de Marcelo Marocchino que encendió las redes

El italiano publicó un reflexivo texto sobre la venganza y las mentiras, mensaje que mucho asociaron al quiebre familiar que tuvo con su primo, Andrea Marocchino.

Publicado por CHV Noticias

Un críptico texto fue compartido por Marcelo Marocchino en sus redes sociales, en medio del complejo momento que atraviesa su primo Andrea, tras darse a conocer su quiebre con Pancha Merino.

En sus historias de Instagram, el ex chico reality escribió reflexiones como: "Vengarse no es necesario” y “todo cae por su propio peso”. Todo esto, a solo semanas del estallido de la crisis mediática de su primo.

Cabe recodar que, según confirmó la misma comunicadora a inicios de 2025, los primos Marocchino tuvieron un conflicto legal vinculado a temas económicos, el que terminó con el quiebre familiar definitivo.

El enigmático mensaje de Marcelo Marocchino

"Vengarse no es necesario, no tiene que existir ese estado o pensamiento. El silencio, el trabajo, la humildad, el esfuerzo, los hechos, la educación y la honestidad son la mejor respuesta a cualquier cosa. Todo cae por su propio peso", escribió el italiano.

Asimismo, agregó que "mientras algunos usan su tiempo para hablar y mentir, otros lo ocupamos para trabajar, crecer y superarnos día tras día".

Tras publicar este mensaje, varios internautas lo asociaron a su primo, Andrea Marocchino, con quien tuvo un conflicto que gatilló la salida de Andrea de Cielo Milano, la conocida sastrería de propiedad de Marcelo.

