“El momento más oscuro que viví...”: Emilia Dides hizo sentida reflexión en redes - Chilevisión

La actual Miss Chile se sinceró sobre un difícil proceso que atravesó y compartió su experiencia en relación a cómo se encontró consigo misma, y motivó a quienes están en el lugar que ella estuvo.

Emilia Dides se tomó una pausa tras las reacciones de su paso por el Festival de Viña y usó sus redes sociales para compartir una sentida reflexión.

La actual Miss Chile y reina de Viña 2025 hizo una extensa publicación en su cuenta de Instagram, donde profundizó en el que describió como el momento más oscuro de su vida, cuando atravesó por una depresión.

“Esta mujer que ven aquí, alguna vez fue una niña. Una niña soñadora, con miedos y mucha angustia de lo que sería mi futuro. Tuve depresión y fue el momento más oscuro que viví, sentía que no había dónde ir, no vi ninguna escapatoria”, expuso.

Según contó en su escrito la reina de belleza, este proceso fue una pelea que dio a diario por mucho tiempo, en donde “luché todos los días, lloré mucho, tuve crisis de angustia y de pánico y durante meses esa oscuridad no se aclaró, seguía en el mismo lugar… pero, ¿por qué?”.

VER MÁS DE EMILIA DIDES

“Porque todo es un proceso, nada es de inmediato, tenía que seguir avanzando por más difícil se me hacía ver lo que seguía en mi vida, y seguí, caminando, con piedras que a veces eran más grandes que yo y sin embargo, NUNCA dejé de avanzar”, agregó.

Con la idea de motivar a quienes estén en una situación similar, Emilia Dides compartió detalles de su experiencia personal y cómo logró superar las dificultades que tenía y el profundo cambio que hizo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Me hablé bonito y me costaba tanto, pero seguí diciéndome cosas que en algún momento no me creía, todos los días agradecía que estaba viva, que podía compartir con personas que amo y sobre todo compartir conmigo, por algo nací, por algo soy cantante”, contó.

Tras ese periodo, la cantante logró encontrar paz y ganas de seguir trabajando en su crecimiento personal, pero destacó que aún “sigo encontrándome, sigo fallando y sigo descubriendo cómo puedo cambiar mi realidad para mejor, porque quiero mi mejor versión, y sé que está dentro mío”.

“Rendirme jamás estuvo en mi vocabulario, menos en mis planes”, cerró.

La emotiva reflexión de Emilia Dides