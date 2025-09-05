“El que nunca bailó fue...”: La Grandiosa Bertita reveló cuál presidente nunca bailó cueca en su fonda - Chilevisión

En Podemos Hablar, Berta Brito, la fondera más famosa de Chile, con más de 64 años dedicadas a su tradicional fonda popular contará parte de su vida y algunas experiencias presidenciales en Fiestas Patrias.

Berta Brito, la persona detrás de la icónica fonda La Grandiosa Bertita, hablará de su vida y de las distintas experiencias que ha vivido en sus más de 64 años ligada a las Fiestas Patrias.

La fondera más popular de Chile estará este viernes 5 de septiembre en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde además contará sus historias con los expresidentes de Chile.

Brito desclasificará una anécdota sobre el expresidente Sebastián Piñera: “Le ponía empeño para bailar cueca… pero él que nunca bailó fue el expresidente Ricardo Lagos".

En la misma línea, contará qué autoridades desfilaron por su histórico local: “Raúl Alcaíno y la señora Bachelet, ella baila muy bien”

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"La Grandiosa Bertita" desclasificará su vida e infancia

Bertita, que nació entre empanadas, chicha, cuecas y asado, recordará también parte de su vida personal que la ha llevado a ser conocida tal y como es.

“Me casé a los catorce años… con quien duré cincuenta y cuatro años y llevo diez años de viuda”, compartirá.

Una vida que desde temprana edad estuvo marcada por el esfuerzo.

“Mi mamita me sacó a los seis meses del tercero básico, ya que ella no sabía leer ni escribir. Trabajábamos en la feria dentro del año, éramos comerciantes, vendíamos de todo; a mi mamá no le faltaba qué vender".

Mira el nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes 5 de septiembre después de CHV Noticias Central.